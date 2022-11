TYAN toont opkomende HPC-platforms aangedreven door Intel Xeon schaalbare processor van de 4e generatie op SC22

DALLAS, 14 november 2022 /PRNewswire/ -- TYAN®, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerp en een dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, presenteert zijn opkomende serverplatforms die worden aangedreven door Intel Xeon schaalbare processors van de 4e generatie geoptimaliseerd voor HPC- en opslagmarkten van 14 tot 17 november op SC22, stand #2000 in het Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas.

TYAN's HPC Platforms Featuring DDR5, PCIe 5.0 and Compute Express Link 1.1 Enable to Accelerate Performance for a Diverse Set of Workloads

"Grotere beschikbaarheid van nieuwe technologie zoals Intel Xeon schaalbare processors van de 4e generatie blijven de veranderingen in het HPC-landschap sturen", aldus Danny Hsu, Vice President van de Server Infrastructure Business Unit van MiTAC Computing Technology Corporation. "De vooruitgang in chiptechnologie in combinatie met de opkomst van cloudcomputing brengt hoge niveaus van rekenkracht binnen bereik van kleinere organisaties. HPC is voortaan betaalbaar en toegankelijk voor een nieuwe generatie gebruikers."

Toonaangevende HPC-systemen die zijn geoptimaliseerd om de prestaties te versnellen

Door gebruik te maken van toonaangevende industriestandaardtechnologieën zoals DDR5, PCle® 5.0 en Compute Express Link 1.1 - dankzij de vierde generatie Intel Xeon schaalbare processors - maken de HPC-platforms van TYAN het mogelijk om de prestaties te versnellen voor een diverse reeks workloads, waaronder high performance computing, artificiële intelligentie en gegevensanalyse. De Thunder HX FT65T-B7130 is een 4U-sokkelserverplatform geoptimaliseerd voor een HPC-omgeving bij het bureau. Het platform ondersteunt dubbele Intel Xeon schaalbare processors van de 4e generatie, meerdere high-performance GPU-kaarten, één NVMe M.2-sleuf, acht 3,5-inch en twee 2,5-inch SATA hot-swap, gereedschapsloze schijfnissen.

TYANs Thunder HX FT65T-B5652 is een andere 4U-sokkelserver die is gebouwd voor kleinere HPC-workloads die grote rekenkracht aan het bureau nodig hebben. Het systeem heeft één enkele Intel Xeon schaalbare processor van de 4e generatie, meerdere PCIe 5.0-sleuven voor high-performance GPU-kaarten, één NVMe M.2-sleuf, zes 3,5-inch SATA en twee NVMe U.2 hot-swap, gereedschapsloze schijfnissen.

De Thunder HX TS75-B7132 is een 2U dual-socket server die plaats biedt aan twee 10GbE of GbE on-board LAN, twee NVMe M.2-sleuven en acht 3,5-inch hot-swap, gereedschapsloze SATA schijfnissen met ondersteuning voor maximaal acht NVMe U.2-apparaten en is ideaal voor in-memory computing- en virtualisatietoepassingen.

De Thunder SX TS70-B7136 is een 2U dual-socket hybride opslagserver die gebouwd is voor kosteneffectieve cloudtoepassingen. Het platform beschikt over twee MVMe M.2-sleuven, twaalf 3,5-inch SATA hot-swap, gereedschapsloze schijfnissen met ondersteuning voor maximaal vier NVMe U.2-apparaten en twee achterste 2,5-inch hot-swap, gereedschapsloze SATA-schijfnissen voor de implementatie van opstartschijven.

