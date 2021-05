U příležitosti slavnostního zakončení Mezinárodní dne jazzu 2021 se uskutečnil úchvatný koncert All-Star Global Concert, na kterém vystoupili ti nejlepší umělci z různých koutů světa

Globální koncert 2021 nabídl nezapomenutelné okamžiky a ukázal sjednocující moc jazzu. Program z New Yorku zahájily vokalistka Veronica Swift a trumpetistka Ingrid Jensen skladbou „Sing", která byla oslavou pozitivních změn, jež hudba přináší světu. Mezi dalšími vystupujícími byli například klavírista a hudební skladatel Jacob Collier z Londýna, beninská zpěvačka Angélique Kidjo z Paříže, japonský klavírista Junko Onishi z Tokia, Ivan Lins z Rio de Janeira a vokalista/trumpetista Mandisi Dyantyis z Kapského města. Celý tento pozoruhodný koncert uzavřela vokalistka Andra Day z Los Angeles senzační interpretací písně „God Bless The Child."

Moderátorem letošního ročníku koncertu byl Michael Douglas, držitel ceny Akademie, který akcí prováděl ze sídla OSN v New Yorku. Tento koncert představil jazz jako globální umělecký směr. António Guterres, generální tajemník OSN, řekl: „Před deseti lety jsme v sídle Valného shromáždění OSN uspořádali vůbec první Mezinárodní den jazzu, pod záštitou organizace UNESCO a ve spolupráci s institutem Herbie Hancock Institute of Jazz. S každým dalším rokem je tato akce stále větší a větší zábavou, a to nejen kvůli hudbě, ale také proto, že oslavuje svobodu, různorodost a lidskou důstojnost, což jsou hodnoty, které se OSN po celém světě snaží chránit a podporovat."

UNESCO a institut Herbie Hancock Institute of Jazz po celý den v rámci koncertu nabídly bezplatné vzdělávací a propagační akce. V rámci jedné z nejočekávanějších akcí ambasador UNESCO Herbie Hancock a generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay společně diskutovali o historii a odkazu Mezinárodního dne jazzu.

Mezinárodní den jazzu se každoročně koná 30. dubna a nabízí tisíce koncertů a jazzových programů po celém světě. Tato akce spojuje země a národy na všech sedmi světadílech a nabízí příležitost nejen k oslavě různých uměleckých forem jazzu, ale současně podporuje vzájemný dialog, lidskou důstojnost a bojuje proti diskriminaci.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501502/Herbie_Hancock_and_Andra_Day.jpg

