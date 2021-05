UAE Water Aid estende o prazo de inscrição para o terceiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award até o final de maio

"À luz dos desafios globais impostos pela pandemia da COVID-19, decidimos estender o prazo para aceitar inscrições, para que todos aqueles que desejarem participar tenham a oportunidade de concluir seu registro e contribuam para oferecer tecnologias inovadoras e sustentáveis para fornecer água potável segura aos necessitados, onde quer que estejam", disse Sua excelência Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Administração da Suqia UAE.

O 3º ciclo do Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award expandiu seu escopo para incluir novas tecnologias que produzem, comercializam, armazenam, monitoram, dessalinizam e purificam a água usando energia renovável, além de adicionar o prêmio Innovative Crisis Solutions (Soluções inovadoras para a crise) às três categorias de prêmios anteriores: The Innovative Projects (Projetos inovadores), The Innovative R&D (Inovação de P&D) e Innovative Individual (Inovador individual).

Empresas, centros de pesquisa, institutos de P&D, inovadores e jovens de todo o mundo, que desenvolveram tecnologias inovadoras capazes de enfrentar o desafio da escassez de água, são incentivadas a se inscrever para o terceiro Award até 31 de maio de 2021. Os candidatos devem se inscrever no site: https://www.suqia.ae/ar/awards

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1494452/UAE_Water_Aid_Suqia_UAE_Video.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1494428/UAE_Water_Aid_Suqia_UAE.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1083707/UAE_Water_Aid_Foundation_Suqia_Logo.jpg

FONTE UAE Water Aid (Suqia UAE)

Related Links

https://suqia.ae



SOURCE UAE Water Aid (Suqia UAE)