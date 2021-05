UAE Water Aid repousse à la fin mai la date limite de dépôt des candidatures pour le 3e Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum

DUBAÏ, EAU, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- La fondation UAE Water Aid (Suqia) a prolongé la date limite de candidature pour le 3e Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dont les prix s'élèvent à 1 million de dollars, jusqu'à la fin mai 2021. Cette extension donnera aux participants une meilleure opportunité de compléter leurs candidatures, et attirera des entreprises, des centres de R&D, des instituts de recherche, des innovateurs et des jeunes du monde entier pour promouvoir leurs technologies innovantes et contribuer à trouver des solutions durables et innovantes à la pénurie d'eau.