Ubee Interactive et Altice/SFR dévoilent la puissance de WiFi 6

HOOFDDORP, Pays Bas, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Ubee Interactive se réjouit de s'associer à Altice afin d'inaugurer une nouvelle ère d'excellence en matière de performance WIFI en France.

Les équipes techniques Ubee, Altice Labs et SFR ont collaboré pour développer et livrer une gamme de produits offrant une prise en charge WiFi 6 pour les technologies fibre, xDSL et DOCSIS en France. Altice offrira également ces produits au Portugal, aux États-Unis et en République dominicaine dans un proche avenir.

Avec la solution SFR Box 8, les produits suivants, qui offrent tous WiFi 6, sont actuellement disponibles aux abonnés de SFR :

Fiber SFR Box 8 (Ubee UBN2304 GPON Home Gateway) a été lancé en septembre 2019.

DSL SFR Box 8 (Ubee UBX1503 xDSL Integrated Access Device) a été lancé en octobre 2019.

DOCSIS 3.1 Cable SFR Box 8 (Ubee UBC1327 D3.1 Wireless Voice Gateway) a été lancé en novembre 2019.

WiFi 6, également appelé 802.11ax, est la norme de prochaine génération en matière de technologie WiFI et fournit un meilleur débit, une couverture étendue, et une efficacité énergétique améliorée. Grâce à ces avantages, les abonnés qui exécutent des applications gourmandes en largeur de bande sur de multiples clients sans fil apprécieront une expérience connectée plus rapide et plus fluide.

« Ubee a collaboré étroitement avec toutes les équipes techniques d'Altice pour atteindre son objectif qui est d'ajouter WiFi 6 à la gamme complète de produits d'Altice », a déclaré Gilles Guittard, président des marchés Europe, Moyen-Orient et Asie d'Ubee. « Le lancement de WiFi 6 avec GPON, DOCSIS et xDSL est un jalon important dont tous les utilisateurs finaux sur les réseaux SFR bénéficieront. En plus de la vitesse, WiFi 6 assurera également une meilleure performance (disponibilité, latence, etc.) à domicile pour tous les utilisateurs. C'est le fruit de plus de 10 années de partenariat avec Altice et un projet de 2 ans de la preuve de concept au lancement commercial. »

Ubee, l'un des premiers fournisseurs de modem à cinq câbles à obtenir la certification CableLabs® DOCSIS® 3.1, a expédié plus de 3 millions de dispositifs D3.1 dans le monde.

À propos d'Ubee Interactive : Ubee est une société mondiale de technologie haut débit qui propose des solutions filaires et sans fil résidentielles et commerciales aux fournisseurs de services du monde entier. La société élabore et offre des services numériques innovants à des opérateurs de services de communications convergés de premier plan en s'appuyant sur ses compétences manifestes en R&D, en conception, en fabrication et en ingénierie. Le portefeuille de produits d'Ubee inclut des dispositifs de données, voix, vidéo et mobilité. Ubee a des bureaux en Europe, en Asie et sur le continent américain (États-Unis).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1021004/Ubee_Interactive_Logo.jp g

Related Links

http://www.ubeeinteractive.com



SOURCE Ubee Interactive