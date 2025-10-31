Uber fait ses débuts à la Barbade pour offrir un nouveau moyen aux voyageurs de se déplacer sur l'île

BRIDGETOWN, Barbade, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les voyageurs à la Barbade peuvent désormais explorer l'île plus facilement grâce à l'application Uber. Uber est officiellement disponible à la Barbade, ce qui marque le premier lancement de la société dans les Caraïbes orientales. En quelques clics, les visiteurs peuvent demander à être pris en charge par Uber Taxi, qui les met en relation avec les chauffeurs de taxi agréés de l'île.

Uber Taxi donne la priorité aux chauffeurs de taxi locaux en leur offrant un accès à un plus grand nombre de passagers tout en préservant l'authenticité et l'hospitalité qui définissent l'industrie touristique de la Barbade.

« Lorsque les gens voyagent, ils veulent se sentir à l'aise pour se déplacer et découvrir de nouveaux endroits. Grâce à l'application Uber, les visiteurs peuvent explorer la Barbade avec la même confiance et les mêmes normes de sécurité qu'ils connaissent chez eux, tout en soutenant les chauffeurs de taxi locaux qui rendent l'expérience de l'île vraiment unique », déclare Belén Romero, directrice générale régionale pour les Andes, l'Amérique centrale et les Caraïbes.

Pour les touristes, l'arrivée d'Uber signifie la même expérience de confiance que celle qu'ils connaissent déjà dans les villes du monde entier. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent consulter les coordonnées des conducteurs, les estimations tarifaires et les itinéraires en temps réel, le tout dans un environnement familier, transparent et sans argent liquide.

Uber Taxi a fait ses preuves dans des destinations touristiques populaires. En République dominicaine, depuis 2022, l'option Uber Select, qui met en relation les utilisateurs avec des chauffeurs de taxi agréés, a permis plus de 115 000 trajets, dont plus de 31 000 depuis et vers l'aéroport international de Punta Cana. En France, plus de 3 000 taxis sont actifs sur la plateforme, et aux États-Unis, Uber Taxi opère dans des villes comme New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Washington D.C.

À la Barbade, l'application présente également Uber Reserve, qui permet aux voyageurs de planifier des trajets jusqu'à 90 jours à l'avance, une fonctionnalité idéale pour les transferts à l'aéroport ou les excursions d'une journée sur l'île. En outre, Uber Hourly donne aux utilisateurs la liberté de réserver un chauffeur de taxi à l'heure, de faire plusieurs arrêts et d'explorer la Barbade à son rythme. La Barbade est le premier pays des Caraïbes où Uber Hourly est disponible, et le seul en Amérique latine où l'appliction est spécifiquement conçue pour le tourisme.

L'application Uber comprend plus de 30 fonctions de sécurité qui protègent les utilisateurs et les chauffeurs avant, pendant et après chaque trajet, notamment le partage d'itinéraire en temps réel, la vérification du code PIN et des options d'enregistrement audio. Chaque chauffeur de taxi doit suivre une procédure de vérification et présenter des documents valides avant de recevoir des demandes de courses par l'intermédiaire de l'application.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809811/Disen_o_sin_ti_tulo__17___1.jpg