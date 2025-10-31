Uber startet in Barbados und bietet Reisenden eine neue Möglichkeit, sich auf der Insel fortzubewegen

BRIDGETOWN, Barbados, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Reisende, die Barbados besuchen, können die Insel nun mit der Uber-App einfacher erkunden. Uber ist nun offiziell in ganz Barbados verfügbar, was den ersten Markteintritt des Unternehmens in der östlichen Karibik darstellt. Mit nur wenigen Klicks können Besucher über Uber Taxi eine Fahrt anfordern und werden so mit den lizenzierten Taxifahrern der Insel verbunden.

Uber Taxi stellt lokale Taxifahrer in den Mittelpunkt und bietet ihnen Zugang zu mehr Fahrgästen, während gleichzeitig die Authentizität und Gastfreundschaft bewahrt werden, die den Tourismussektor von Barbados auszeichnen.

„Wenn Menschen reisen, möchten sie sich wohlfühlen, wenn sie unterwegs sind und neue Orte entdecken. Mit der Uber-App können Besucher Barbados mit dem gleichen Vertrauen und den gleichen Sicherheitsstandards erkunden, die sie von zu Hause gewohnt sind, und gleichzeitig lokale Taxifahrer unterstützen, die das Inselerlebnis zu etwas ganz Besonderem machen", sagte Belén Romero, Regional General Manager für die Anden, Mittelamerika und die Karibik.

Für Touristen bedeutet die Einführung von Uber, dass sie dieselbe vertraute Erfahrung machen können, die sie bereits aus anderen Städten weltweit kennen. Mit der App können die Nutzer in einer vertrauten, transparenten und bargeldlosen Umgebung Details zu den Fahrern, geschätzte Fahrpreise und Routen in Echtzeit einsehen.

Uber Taxi hat sich in beliebten Reisezielen als erfolgreich erwiesen. In der Dominikanischen Republik hat die Option „Uber Select", die Nutzer mit lizenzierten Taxifahrern verbindet, seit 2022 über 115.000 Fahrten ermöglicht, darunter mehr als 31.000 zum und vom internationalen Flughafen Punta Cana. In Frankreich sind über 3.000 Taxis auf der Plattform aktiv, und in den USA ist Uber Taxi in Städten wie New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago und Washington D.C. tätig.

In Barbados führt die App außerdem Uber Reserve ein, mit dem Reisende bis zu 90 Tage im Voraus Fahrten planen können – ideal für Flughafentransfers oder Tagesausflüge auf der Insel. Darüber hinaus bietet Uber Hourly den Nutzern die Möglichkeit, einen Taxifahrer stundenweise zu buchen, mehrere Stopps einzulegen und Barbados in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Barbados ist das erste Land in der Karibik, in dem Uber Hourly verfügbar ist, und das einzige in Lateinamerika, das speziell für den Tourismus konzipiert wurde.

Die Uber-App umfasst mehr als 30 Sicherheitsfunktionen, die sowohl Nutzer als auch Fahrer vor, während und nach jeder Fahrt schützen, darunter die Möglichkeit, die Fahrt in Echtzeit zu teilen, eine PIN-Überprüfung und Audioaufzeichnungsoptionen. Jeder Taxifahrer muss einen Verifizierungsprozess durchlaufen und gültige Dokumente einreichen, bevor er über die App Fahrtaufträge erhalten kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809811/Disen_o_sin_ti_tulo__17___1.jpg