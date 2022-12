Ubitus au service de la prochaine version de la série Resident Evil et du contenu DLC sur Nintendo Switch(TM)

TOKYO, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (ci-après Ubitus), un leader de la technologie de « cloud gaming », qui consiste à jouer des jeux vidéo en streaming, s'associe à Capcom pour lancer Resident Evil 2 Cloud, Resident Evil 3 Cloud, Resident Evil 7 Cloud et Winters' Expansion, une extension DLC pour Resident Evil Village Cloud sur la plateforme Nintendo SwitchTM d'ici la fin de 2022, une stratégie qui s'inscrit dans la longue tradition de soutien aux grandes entreprises de jeu lors de la publication des versions cloud de leurs titres de jeux vidéo les plus importants.

Avec les technologies brevetées d'Ubitus, les développeurs de jeux comme Capcom peuvent rapidement convertir leurs jeux en versions PC ou console vers le cloud avec peu de modifications apportées aux fonctionnalités et aux jeux. Cette version cloud rapide est particulièrement adaptée aux jeux avec de fréquentes mises à jour de contenu téléchargeable (DLC). Une fois le transfert dans le cloud effectif, tous les joueurs peuvent découvrir immédiatement le dernier DLC, sans les tracas de longs téléchargements et de la redistribution du stockage des données. Les fans de Résident Evil peuvent s'attendre au même confort et savourer cette franchise de jeu.

*Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

*Avertissement : La qualité de l'expérience dépend de la vitesse et de la bande passante locales.

À propos de Capcom

Depuis sa fondation en 1983, cette entreprise leader a créé de nombreux produits à succès dans le domaine du divertissement de jeu. Les œuvres représentatives comprennent des titres de séries telles que « Resident Evil », « Monster Hunter », « Street Fighter », « Mega Man » et « Devil May Cry ».

La société a son siège social à Osaka et possède des filiales à l'étranger aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour.

https://www.capcom.co.jp/

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU au monde et la meilleure plateforme de streaming cloud, et se consacre à fournir une expérience utilisateur supérieure via sa technologie de pointe. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau à large bande, ils peuvent profiter de l'expérience de jeux AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, tablettes, consoles de jeu, téléviseurs intelligents et ordinateurs personnels.

Avec son GDK (kit de développement de jeu) complet, Ubitus fournit une solution d'intégration rapide au marché pour soutenir les entreprises de jeux au Japon et à l'étranger, qui sont intéressés par le cloud gaming. Ubitus collabore avec des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de jeux dans le monde entier.

