BRUXELLES et PLEASANTON, Californie, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) et UCB , une société biopharmaceutique mondiale, ont annoncé aujourd'hui une collaboration qui se concentrera sur des solutions axées sur la technologie visant à améliorer l'expérience des patients et l'efficacité des essais. Dans le cadre de cette collaboration, UCB adoptera Veeva ePRO et Veeva eConsent , afin d'offrir aux participants à l'étude une expérience numérique centrée sur le patient, et influencera activement l'orientation stratégique de ces applications, ainsi que d'autres, en fonction des enseignements tirés. Ensemble, Veeva et UCB visent à établir une nouvelle norme industrielle pour les essais cliniques numériques avec de multiples applications qui répondent aux besoins uniques des patients.

« Le partenariat entre UCB et Veeva offre une opportunité significative de faire progresser l'exécution des études cliniques », a déclaré Iris Loew-Friedrich, vice-présidente exécutive et directrice médicale d'UCB. « En proposant des essais cliniques numériques, nous réduisons la charge des participants et des sites, améliorons l'accessibilité des essais et veillons à ce que les patients soient au cœur de tout ce que nous faisons. »

Veeva ePRO simplifie la conception, la gestion et la réalisation des résultats électroniques rapportés par les patients (ePRO) avec un flux de données transparent entre les sponsors, les sites et les patients. Veeva eConsent simplifie la mise en place, la réalisation et la révision du consentement pour les patients, les sites et les équipes d'étude. Les deux applications sont disponibles pour les patients via MyVeeva pour les patients , qui offre un point d'accès unique pour toutes les actions, programmations et communications relatives aux essais cliniques. Veeva ePRO et Veeva eConsent font partie de Veeva Vault Clinical Suite , un ensemble de fonctionnalités intégrées qui simplifient le paysage technologique des essais cliniques pour les opérations cliniques et la gestion des données cliniques.

« Nous sommes ravis de nous associer à UCB pour faire progresser les essais numériques centrés sur le patient », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « Leur contribution aidera à faire progresser l'approche de Veeva en matière de solutions qui permettent aux essais numériques de fonctionner encore mieux pour les promoteurs, les sites et les patients. »

Edwin Erckens, directeur de la technologie numérique chez UCB, a ajouté : « La collaboration d'UCB avec Veeva est une nouvelle preuve de nos efforts continus pour favoriser la transformation numérique de l'entreprise. En tirant parti de notre expertise collective, nous pouvons repousser les limites de ce que la technologie peut réaliser pour améliorer le processus d'essai clinique. »

À propos d'UCB

UCB, Bruxelles, Belgique ( www.ucb.com ) est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la découverte et le développement de médicaments et de solutions novateurs destinés à transformer la vie des personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. Avec environ 8 700 employés dans une quarantaine de pays, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2022. UCB est cotée sur Euronext Bruxelles (symbole : UCB).

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

