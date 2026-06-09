UCB unifica sus operaciones globales de farmacovigilancia con Veeva Safety Suite

Base de seguridad integral para acelerar el procesamiento de casos y permitir la automatización

BARCELONA, España, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha dado a conocer hoy que UCB va a unificar sus operaciones de seguridad globales con Veeva Safety Suite para maximizar la eficiencia operativa y la escalabilidad. UCB estandarizará la seguridad en una única plataforma para acelerar el procesamiento de casos, fortalecer la supervisión y simplificar la presentación de informes a las autoridades sanitarias.

"La migración de nuestros equipos a Veeva Safety Suite es un paso fundamental en la transformación de la seguridad de UCB, ya que ayuda a optimizar los flujos de trabajo globales y locales con una única fuente de información fiable sobre datos de seguridad", declaró Jonas Maselis, director de tecnología digital y seguridad del paciente de UCB. "Según utilizamos la automatización para agilizar el procesamiento de casos, nuestra alianza estratégica con Veeva nos posiciona de forma favorable para afrontar el futuro".

UCB va a utilizar la plataforma unificada de Veeva Safety Suite para la gestión integral de la seguridad. Veeva Safety agilizará la recepción, el procesamiento y la presentación de eventos adversos, mientras que Veeva SafetyDocs gestionará todo el contenido y los procesos relacionados con la seguridad. Veeva Safety Workbench permitirá un análisis de datos avanzado para la generación de informes rápidos y escalables, y Veeva Safety Signal automatizará la detección de señales para conseguir una mayor visibilidad y alineación en toda la organización. Además, la conexión Veeva Safety-RIM compartirá automáticamente la información del producto entre las operaciones regulatorias y de seguridad para garantizar datos limpios y fiables.

"UCB está sentando las bases, gracias a Veeva Safety Suite, para simplificar y estandarizar su función global de farmacovigilancia", comentó John Lawrie, vicepresidente de Veeva Safety. "Con un enfoque unificado e integrado, UCB está mejorando el cumplimiento normativo a nivel mundial e impulsando la automatización avanzada para ofrecer medicamentos seguros y eficaces a los pacientes".

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la plataforma en la nube para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

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