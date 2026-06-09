UCB unifie ses opérations de pharmacovigilance au niveau mondial grâce à Veeva Safety Suite

Une base de sécurité de bout en bout pour accélérer le traitement des dossiers et permettre l'automatisation

BARCELONE, Espagne, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui l'unification des opérations de sécurité d'UCB au niveau mondial avec Veeva Safety Suite afin d'optimiser l'efficacité et la taille opérationnelle. UCB standardise la sécurité sur une plateforme unique en vue d'accélérer le traitement des cas, de renforcer la surveillance et de rationaliser les soumissions aux autorités sanitaires.

« Le passage de nos équipes sur Veeva Safety Suite est une étape essentielle de la transformation d'UCB en matière de sécurité et permet de rationaliser les flux de travail mondiaux et locaux avec une source unique de vérité pour les données de sécurité », a déclaré Jonas Maselis, responsable de la technologie numérique, de la sécurité des patients chez UCB. « Grâce à l'automatisation des dossiers, notre partenariat stratégique avec Veeva nous prépare parfaitement pour la suite. »

UCB va utiliser la plateforme unifiée de Veeva Safety Suite pour une gestion de la sécurité de bout en bout, avec Veeva Safety afin de rationaliser la réception, le traitement et la soumission des événements indésirables et Veeva SafetyDocs pour gérer l'ensemble du contenu et des processus liés à la sécurité. Veeva Safety Workbench permet une analyse avancée des données pour des rapports rapides et évolutifs et Veeva Safety Signal automatise la détection des signaux pour une meilleure visibilité et un meilleur alignement dans l'ensemble de l'organisation. En outre, la connexion Veeva Safety-RIM permet de partager automatiquement les informations sur les produits entre les opérations de réglementation et de sécurité pour obtenir des données propres et fiables.

« UCB s'appuie sur Veeva Safety Suite pour simplifier et standardiser sa fonction de pharmacovigilance à l'échelle mondiale », a déclaré John Lawrie, vice-président de Veeva Safety. « Grâce à une approche unifiée et connectée, UCB améliore la conformité mondiale et favorise une automatisation avancée afin de fournir des médicaments sûrs et efficaces aux patients. »

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 30 avril 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos soumissions ultérieures à la SEC, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

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