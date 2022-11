UCL ciência da computação para explorar o processamento de linguagem natural em computadores quânticos para descoberta de conteúdo e recuperação de arquivos

Um novo consórcio financiado pela Royal Academy of Engineering se baseará no trabalho em mecânica quântica e linguística realizado ao longo de 15 anos por pesquisadores da University College London e Quantinuum

Cambridge, Inglaterra, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, empresa líder mundial em computação quântica integrada, juntou-se a um consórcio com a University College London (UCL) e a British Broadcasting Corporation (BBC) para explorar a relevância industrial do processamento de linguagem natural quântica (QNLP) e do processamento de linguagem natural de inspiração quântica.

O consórcio, financiado pela Royal Academy of Engineering para uma Senior Research Fellowship na UCL, se baseará em uma exploração de longo prazo da mecânica quântica e linguística pelo cientista-chefe da Quantinuum's, professor Bob Coecke, chefe de inteligência artificial, professor Stephen Clark, e professor Mehrnoosh Sadrzadeh, da UCL Computer Science.

A BBC espera encontrar novas maneiras de representar conteúdo em formas legíveis por computadores, para dar suporte a tarefas como descoberta de conteúdo e recuperação de arquivamento. Isso se baseia no trabalho anterior da Corporation com Sadrzadeh sobre o aprimoramento de recomendações personalizadas com o uso de informações multimodais.

Ilyas Khan, fundador da Cambridge Quantum Computing e CEO da Quantinuum, disse: "Desenvolver a computação quântica para que as populações mais amplas e diversas possam se beneficiar significa olhar através do espectro de tempo em aplicativos que podem ser produtivos a curto, médio e longo prazo. Como parte de nosso trabalho de longo prazo, prevemos que o verdadeiro processamento de linguagem se tornará importante, com processadores quânticos tolerantes a falhas, e nosso trabalho com o BBC e o UCL é um passo muito significativo para estar preparado para aproveitar os computadores quânticos quando estiverem disponíveis em escala. A Quantinuum é líder nas áreas em que atua, e essa liderança é construída com base em colaborações profundamente significativas como esta."

Em sua colaboração de 15 anos, os pesquisadores estabeleceram um modelo unificado de significado estatístico e composicional para linguagem natural, no artigo seminal de 2011 "Fundamentos matemáticos de um modelo distribucional composicional de significado". O trabalho fundamental foi guiado pelo formalismo da mecânica quântica categorizada do professor Coecke. Evidências experimentais seguidas pelo trabalho do Professor Sadrzadeh sobre modelos concretos e avaliações experimentais para o modelo distribucional categórico de significado de composição. O avanço dessas técnicas, além da pesquisa acadêmica, a um nível industrial em escala, levará desde o simples nível de frase até o texto geral, usando métodos que foram iniciados nos artigos "A matemática da estrutura de texto e avaliando modelos de composição para incorporação de frases elípticas com verbo".

Os arquivos da emissora refletem um século de notícias globais e vida cultural em todo o Reino Unido e além. É um dos maiores arquivos de transmissão do mundo, com mais de 15 milhões de itens, incluindo documentos de áudio, cinema e texto, bem como brinquedos, jogos, mercadorias, artefatos e equipamentos históricos.

A Quantinuum é a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions e do middleware e aplicativos líderes da classe Cambridge Quantum. Liderada pela ciência e orientada para a empresa, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicativos em química, segurança cibernética, finanças e otimização. Seu foco é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mais prementes do mundo, em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo 350 cientistas, em nove locais nos EUA, Europa e Japão.

