uCloudlink dévoile le potentiel d'un océan bleu de plusieurs milliards au MWC 2026 : Explorer de nouvelles frontières de revenus grâce à la connectivité mondiale, à l'IoT et à la PEt Tech

Pour concrétiser cette vision, uCloudlink s'efforce de combler trois fossés critiques afin de créer de nouvelles mines d'or commerciales :

Faire le pont entre frontières et réseaux : transformer les obstacles transfrontaliers en itinérance illimitée.

Connecter tout et l'Internet : rassembler les silos isolés de l'IoT en un réseau mondial homogène.

Dépasser les frontières de l'espèce : combler le fossé émotionnel et numérique entre les humains et les animaux de compagnie.

Les trois moteurs stratégiques de la croissance

1. La révolution mondiale de la connectivité : eSIM Trio

Ciblant un marché « traditionnel » de plusieurs milliards de dollars, composé de 4 milliards de smartphones dotés d'un emplacement SIM physique, uCloudlink a lancé l'eSIM Trio, la première « super carte noire mondiale » de l'industrie.

Validation commerciale : un récent projet pilote réussi avec un grand opérateur de réseau mobile a jeté des bases solides pour l'émission conjointe de cartes et l'approvisionnement en direct du réseau.

Valeur du partenaire : grâce à la puissance de l'« eSIM-izing » des combinés existants, la solution offre aux MVNO la voie la plus facile et la moins coûteuse vers une expansion mondiale, permettant à ces opérateurs d'occuper des positions prioritaires et de réduire la perte de clientèle.

2. La frontière de l'empathie : ecosystème petpogo

Tirant parti du marché mondial des animaux de compagnie, évalué à 320 milliards de dollars, uCloudlink a lancé petpogo, un écosystème numérique conçu pour les animaux de compagnie à l'ère de l'IA.

Débuts en matière d'innovation : l'écosystème comprend le PetPhone, un acessoire intelligent, et la première européenne de PetCam, une caméra immersive 1080P donnant accès à la perspective de l'animal de compagnie.

Nouvelles sources de revenus : cette frontière permet aux opérateurs d'aller au-delà des forfaits de données de base. En tirant profit des services d'abonnement à forte marge, les partenaires peuvent offrir des soins proactifs et un lien émotionnel amélioré par l'IA à des millions de foyers.

3. Hypercroissance de l'IoT : Operations + Algorithms

uCloudlink s'engage à contribuer à l'IoT par des innovations majeures. Les technologies brevetées aident nos partenaires à étendre le service et à rationaliser le processus.

Échelle exponentielle : le taux d'adoption de l'IoT étant multiplié par plus de 10 d'une année sur l'autre, le modèle « One Platform, Unified Settlement » de l'entreprise permet aux fabricants de passer de la vente d'« objets » à l'exploitation de « services » mondiaux.

Précision à la pointe du marché : s'appuyant sur l'IA HyperConn®, uCloudlink gère des millions d'appareils : des caméras embarquées aux plateformes CarPlay, avec une précision de l'ordre de la milliseconde à travers plus de 390 opérateurs.

Accélérer le mode de vie « Business in Motion »

uCloudlink continue de dominer les segments MBB (Mobile Broadband) et LIFE avec des solutions phares, notamment :

MeowGo G50 Max : une plateforme alimentée par l'IA intégrant les réseaux satellitaires, en vol et au sol pour une expérience de voyage « zéro interruption ».

OmniFlex Pro : un gardien Wi-Fi 7 « Always-On » pour le marché en plein essor des véhicules de loisirs et le style de vie des nomades numériques.

« Wi-Fi invisible » (LIFE) : redéfinir les outils essentiels tels que UniCord Pro (câble de charge) et RoamPlug (adaptateur de voyage) en intégrant la connectivité directement dans les équipements que les utilisateurs ont déjà sur eux.

À propos de uCloudlink Group Inc. (NASDAQ : UCL)

uCloudlink est le premier marché mondial de partage de trafic de données mobiles, fournissant une connectivité supérieure dans plus de 200 pays et régions. Grâce à ses technologies propriétaires CloudSIM® et AI HyperConn®, uCloudlink permet aux utilisateurs et aux entreprises de rester connectés avec le meilleur réseau disponible à tout moment.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924291/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924290/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924289/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924288/4.jpg