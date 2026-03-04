uCloudlink、MWC 2026展示会にて数十億規模のブルーオーシャン戦略を発表：グローバルコネクティビティ、IoT、ペットに対するテクノロジーによる新たな収益フロンティアを開拓

Bridge Borders & Network：国境の壁を無限のローミングに

Connect Everything & Internet：孤立したIoTサイロをシームレスなネットに統合

種の境界を突破人間とペットの間の感情面・デジタル面での溝を埋める

3つの成長戦略エンジン

1. 世界的なコネクティビティの破壊者：eSIM Trio

uCloudlinkは、物理SIM用スロットを備えた40億台のスマートフォンという数十億ドル規模の「レガシー」市場をターゲットとして、業界初のGlobal Super Black Cardソリューション「eSIM Trio」を発表しました。

• 商業的検証：最近、大手モバイルネットワーク事業者との試験運用が成功し、共同カード発行とライブネットワークプロビジョニングの強固な基盤が確立されました。

• パートナーの価値： レガシー端末で「eSIM」を使えるようにすることで、このソリューションは仮想移動体通信事業者（MVNO）に最もシンプルで低コストな世界規模への道筋を提供し、これらの事業者を優先的な地位に引き上げて解約を減らします。

2. 未開拓の「共感」領域：petpogo Ecosystem

uCloudlinkは全世界3,200億ドルのペット市場に資本参加し、AI時代のペット向けに設計されたデジタルエコシステム「petpogo」を披露しました。

• 革新の発表： このエコシステムとして、インテリジェントなウェアラブルPetPhoneと、没入型1080PペットPOVカメラ「PetCam」の欧州発売があります。

• 新たな収入源：この未開拓領域によって、通信事業者は基本的なデータプランの枠を超えたサービスを提供できるようになります。高収益なサブスクリプションサービス を活用することで、提携各社は数百万世帯にニーズを先取りしたケアとAIによる感情の接続を提供できます。

3. IoTの急成長：運用 + アルゴリズム

uCloudlinkはIoTの世界にブレークスルーをもたらすことに取り組んでいます。特許取得済みに技術は、提携各社のサービス拡大およびプロセス合理化に役立ちます。

• 飛躍的な拡大：モノのインターネット（IoT）の普及率が前年比で10倍以上に成長する中、同社の「一つのプラットフォーム、統合した決済（One Platform, Unified Settlement）」モデルにより、メーカーは「モノ」の販売からグローバルな「サービス」の運営へと移行することが可能です。

• 市場をリードする精度： uCloudlinkはAI HyperConn®を活用し、ドライブレコーダーからCarPlayハブまで、数百万台のデバイスをミリ秒レベルの精度で管理します。

「切れ目のないビジネス（Business in Motion）」ライフスタイルを加速

uCloudlinkは、モバイルブロードバンド（MBB）およびLIFEセグメントを、以下を含む主要ソリューションで引き続き牽引しています：

• MeowGo G50 Max： 衛星、機内、地上のネットワークを統合し、「途切れない通信（Zero-Drop）」の旅行体験を実現するAI搭載ハブ。

• OmniFlex Pro： 急増するRV市場と「デジタルノマド」的なライフスタイルを守るWi-Fi 7対応の「常時接続（Always-On）」。

• 「ハードウェアの要らないWi-Fi（Invisible Wi-Fi）」(LIFE)：UniCord Pro（充電ケーブル）やRoamPlug（旅行用アダプター）のような必要不可欠なツールを再定義し、直接すでに普及しているハードウェアに接続機能を組み込みました。

uCloudlink Group Inc.について（NASDAQ：UCL）

uCloudlinkは、世界初かつ業界最大級のモバイルデータトラフィックシェアリング市場であり、200以上の国と地域に優れた接続性を提供しています。また、独自のCloudSIM®とAI HyperConn®テクノロジーにより、ユーザーと企業が常に最高のネットワークで接続できるよう支援します。

