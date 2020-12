Udalosť, ktorú usporiadala spoločnosť CBMM naznačuje, že ekologicky vodík sa môže stať trvalo udržateľným riešením pre energetiku a dopravu

Medzinárodná experti z akademického prostredia aj priemyslu predstavia aktuálny vývoj v oblasti nových technológií, ktoré využívajú čoraz obľúbenejší ekologicky čistý vodík.

SAO PAULO, 7. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Pri hľadaní riešení, ktoré pomáhajú znižovať emisie oxidu uhličitého (CO2) vyzývajú vlády aj vedci z celého sveta k podpore trvalo udržateľnejších a hospodárnejších technológií. V tejto súvislosti sa ukazuje, že vodík môže v dekarbonizácii ekonomiky zohrávať zásadnú úlohu.

Vedci z renomovaných univerzít a špecialisti z odboru budú o technológiách na výrobu ekologicky čistého vodíka a jeho využitie v palivových článkoch hovoriť na virtuálnom webinári Charles Hatchett Award Webinar 2020, ktorý sa koná 7. decembra o 14:00 stredoeurópskeho času (CET). Záujemcovia sa na tomto webinári tiež dozvedia, ako môže ekologicky šetrný vodík revolučným spôsobom zmeniť energetiku a automobilový priemysel.

Hlavnú prezentáciu prednesie Manish Chhowalla, profesor materiálových vied na Cambridgeskej univerzite a držiteľ ceny Charles Hatchett Award 2020, ktorú každoročne udeľuje Inštitút pre materiály, minerály a ťažbu (IOM3 - Institute of Materials, Minerals and Mining), so sídlom v Spojenom kráľovstve.

"Nové riešenia v oblasti trvalo udržateľnej energetiky sú tesne spojené s naším programom technologického rozvoja a sú neoddeliteľnou súčasťou našej rastovej stratégie. Vodík predstavuje trvalo udržateľné riešenie pre rad problémov, ktorým naša spoločnosť musí čeliť v čase, keď sa snažíme dosiahnuť nulové emisie uhlíka," vysvetľuje Rogerio Pastore, riaditeľ energetického programu firmy CBMM.

Tento webinár usporadúva firma CBMM, svetová jednotka vo vývoji produktov z nióbu. Udalosti sa, okrem iného, zúčastnia Silke Frank, generálny riaditeľ firmy Mission Hydrogen; Ricardo Lima, viceprezident spoločnosti CBMM; Robson Monteiro, marketingový špecialista spoločnosti CBMM; Katsuyoshi Kakinuma, profesor v Centre pre nanomateriály používané v palivových článkoch na Univerzite Yamanashi, Barr Zulevi, prezident a technický riaditeľ firmy Pajarito Powder a Shanna Knights, riaditeľka pre technológie v spoločnosti Ballard Power Systems.

Kompletný program tohto bezplatného webináre, vrátane možnosti registrácie, nájdete na webovej stránke https://niobium.tech/CharlesHatchettAwardWebinar2020

O spoločnosti CBMM

Firma CBMM je svetová jednotka vo výrobe a predaji nióbových výrobkov, ktoré predáva viac ako 400 zákazníkom v 40 krajinách sveta. Firma CBMM sídli v Brazílii a má pobočky a sesterské spoločnosti v Číne, Holandsku, Singapure, Švajčiarsku a Spojených štátoch amerických. Firma CBMM dodáva svoje špičkové produkty a technológie spoločnostiam z rôznych odvetví priemyslu, vrátane energetiky, prepravy, leteckého priemyslu alebo inžinierskych sietí. V roku 2019 firma investovala do spoločnosti 2DM, start-upu, ktorý sa zaoberá využitím grafénu.

