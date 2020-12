Un événement organisé par CBMM met en avant l'hydrogène vert comme solution durable pour les secteurs de l'énergie et de la mobilité

Des experts internationaux du monde universitaire et de l'industrie présenteront les développements des nouvelles technologies pour soutenir l'économie de l'hydrogène en pleine croissance

SAO PAULO, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans la recherche de solutions qui contribuent à réduire les émissions de CO2, les gouvernements et les scientifiques du monde entier encouragent un mouvement visant à adopter des technologies plus durables et plus efficaces. À cette fin, l'hydrogène est apparu comme un élément clé de la décarbonisation de l'économie.

Des scientifiques d'universités renommées et des spécialistes de l'industrie discuteront de la manière dont les technologies de production d'hydrogène et leur utilisation dans les piles à combustible peuvent révolutionner les secteurs de l'énergie et de la mobilité lors du webinaire du Charles Hatchett Award 2020, un événement virtuel qui se tiendra le 7 décembre à 14 heures (CET).

La présentation inaugurale sera faite par Manish Chhowolla, professeur de science des matériaux à l'université de Cambridge, et lauréat du prix Charles Hatchett Award 2020, un prix annuel ratifié par l'Institut des matériaux, des minéraux et des mines (IOM3) basé au Royaume-Uni.

« Les nouvelles solutions dans la transition énergétique ont un lien étroit avec notre programme de développement technologique et notre stratégie de croissance. L'hydrogène apparaît comme une solution durable aux défis complexes de notre société, car il conduit à un cycle totalement exempt d'émissions de carbone », explique Rogerio Pastore, responsable du programme énergétique de CBMM.

Organisé par CBMM, leader mondial dans le développement de produits à base de niobium, le webinaire comptera également sur la participation de Silke Frank, PDG de Mission Hydrogen ; Ricardo Lima, vice-président de CBMM ; Robson Monteiro, spécialiste du développement des marchés chez CBMM ; Katsuyoshi Kakinuma, professeur au Centre des nanomatériaux pour piles à combustible de l'université de Yamanashi ; Barr Zulevi, président et directeur technique de Pajarito Powder ; et Shanna Knights, directrice de la technologie chez Ballard Power Systems.

Consultez le programme de l'événement et inscrivez-vous au webinaire gratuit à l'adresse suivante : https://niobium.tech/CharlesHatchettAwardWebinar2020

À propos de CBMM

Leader mondial dans la production et la commercialisation de produits en niobium, CBMM compte plus de 400 clients dans 40 pays. Basée au Brésil, avec des bureaux et des filiales en Chine, aux Pays-Bas, à Singapour, en Suisse et aux États-Unis, la société fournit des produits et des technologies de pointe aux secteurs des infrastructures, de la mobilité, de l'aérospatiale et de l'énergie. En 2019, CBMM a investi dans 2DM, une société dédiée au graphène.

SOURCE CBMM