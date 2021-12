UFC® E TIMEX® ANUNCIAM IMPORTANTE PARCERIA GLOBAL DE PATROCÍNIO E LICENCIAMENTO

Timex é nomeada "parceira oficial de cronometragem do UFC" e "parceira oficial de relógios do UFC"

O acordo inclui um contrato de licenciamento plurianual do portfólio de produtos de cronometragem com a marca UFC

MIDDLEBURY, Connecticut e LAS VEGAS, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O UFC®, principal organização de artes marciais mistas do mundo, e a Timex®, líder global em fabricação de relógios há mais de 165 anos, anunciaram hoje uma importante parceria global de patrocínio e licenciamento que oferece a oportunidade de marketing ideal para que cada marca conquiste mais fãs e consumidores.

PARCERIA DE LICENCIAMENTO COM PRODUTOS DA MARCA UFC

A Timex se tornará uma "parceira oficial de licenciamento do UFC" e oferecerá uma ampla variedade de produtos com a marca UFC como relógios de pulso, relógios habilitados para monitoramento de saúde e condicionamento físico, pulseiras de relógios, relógios de outros tipos e muito mais. Cada peça será fabricada com a mesma técnica, qualidade e design inovador que fizeram da Timex a marca de relógios mais famosa do mundo.

Os produtos da Timex com a marca UFC serão amplamente disponibilizados a consumidores do mundo todo por meio de lojas de varejo físicas e on-line, incluindo a Timex.com, a Loja do UFC oficial, grandes lojas de departamentos, lojas de artigos esportivos e outros locais, a partir da primavera/verão de 2022.

"Todos os fãs de lutas sabem da importância da gestão do tempo e dos relógios nesse esporte", disse Dana White, presidente do UFC. "Cada segundo conta, e a contagem do tempo contribui para a emoção e diversão em uma grande luta de UFC. Agora, a Timex estará associada aos maiores momentos do UFC ao serem transmitidos para o mundo todo. A Timex é uma marca icônica, e estamos ansiosos para contar com ela como parceira oficial do UFC."

"Não poderíamos estar mais empolgados com a parceria com o UFC para criar uma coleção de relógios Timex UFC que incorpore a força e tenacidade de ambas as marcas", disse Tobias Reiss-Schmidt, presidente e CEO do Timex Group. "Líder indiscutível em esportes de combate, o UFC construiu um legado duradouro e reconhecido. Como cronometrista oficial e parceiros de relógios do UFC, mal podemos esperar para entregar produtos icônicos dirigidos à base global única e diversificada de fãs de UFC e celebrar os maiores momentos do UFC."

ALIANÇA DE PATROCÍNIO E INTEGRAÇÕES DE MARCAS

A Timex também se tornará a primeira "parceira oficial de cronometragem do UFC" e "parceira oficial de relógios do UFC" da história, oferecendo à marca Timex uma ampla gama de integrações a ativos do UFC em transmissões ao vivo e nos canais de mídia social de propriedade do UFC. Em particular, a Timex se tornará a parceira de apresentação do relógio da luta durante a transmissão do UFC em todos os eventos pay-per-view do UFC, começando com o UFC 269: OLIVEIRA x POIRIER, no sábado, 11 de dezembro, e oferecendo exposição principal à marca Timex em todos os eventos de destaque do UFC ao longo do ano, atingindo mais de 900 milhões de residências com TV em 175 países.

UFC ATHLETE PROGRAM

O acordo também prevê um fundo anual que oferecerá oportunidades pagas aos atletas participantes do UFC por meio de marketing e produtos licenciados.

Sobre o UFC®

O UFC® é a principal organização de artes marciais mistas do mundo (MMA), com mais de 625 milhões de fãs e 178 milhões de seguidores em mídias sociais. A organização produz mais de 40 eventos ao vivo anualmente em algumas das arenas de maior prestígio do mundo, além de fazer transmissões para quase 900 milhões de residências com TV em mais de 170 países. A lista de atletas do UFC conta com os melhores atletas de MMA do mundo, que representam mais de 75 países. Entre as ofertas digitais da organização está o UFC FIGHT PASS®, um dos principais serviços de streaming do mundo para esportes de combate. O UFC é de propriedade da empresa global de esportes e entretenimento Endeavor e está sediado em Las Vegas, no estado de Nevada. Para mais informações, acesse UFC.com e siga o UFC no Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram e TikTok: @UFC.

Sobre o Timex Group

O Timex Group desenvolve, fabrica e comercializa relógios inovadores no mundo todo. O Timex Group é uma empresa privada com sede em Middlebury, Connecticut , com várias unidades operacionais e mais de três mil funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, o Timex Group produz, em suas empresas, relógios de uma série de marcas conhecidas como Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace e Versus.

