UGREEN Brilla all'IFA di Berlino 2024 con Prodotti Innovativi e Classici

BERLINO, 6 settembre 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, azienda leader nell'innovazione nel settore dell'elettronica di consumo, ha lasciato ancora una volta il segno all'International Funkausstellung (IFA) 2024. Essendo la più grande esposizione mondiale dedicata all'elettronica di consumo e agli elettrodomestici, IFA è la piattaforma perfetta per UGREEN per presentare i suoi prodotti più recenti e migliori. Quest'anno, con il tema "UGREEN IFA: Activate You", l'azienda metterà in evidenza non solo i suoi nuovi prodotti, ma anche alcuni dei dispositivi classici e popolari che continuano a impressionare.

UGREEN Nexode Power Bank da 20000 mAh e 145 W, un membro di spicco della famiglia UGREEN Nexode Power Bank , è un must da non perdere durante l'evento. Questo dispositivo innovativo è caratterizzato da un design a colonnina di alimentazione "2 in 1", che unisce la praticità di un power bank alla versatilità di una stazione di ricarica da tavolo. Offre la ricarica wireless magnetica per i telefoni e la

ricarica cablata per laptop e altri dispositivi. In grado di caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente tramite due porte USB-C, una porta USB-A e un pad di ricarica wireless, garantisce una disponibilità di alimentazione continua. Grazie alla capacità di ricarica rapida da 100 W e al pad di ricarica magnetica wireless veloce da 15 W, garantisce rapidi incrementi di potenza. Il display intelligente TFT HD fornisce informazioni in tempo reale sulla capacità della batteria, sulla potenza, sulla tensione e sulla corrente. Dotato di celle agli ioni di litio di qualità automobilistica e del sistema ThermalGuard™, garantisce prestazioni efficienti, sicure e durature.

UGREEN ha attirato l'attenzione anche con la sua serie NASync, una gamma di dispositivi di archiviazione collegati in rete progettati per consentire durante l'uso personale, domestico o aziendale di accedere ai dati senza problemi da telefono, laptop, tablet e televisori, ovunque ci sia accesso alla rete. Dotati di processori Intel Core™ i5 e di due porte di rete 10GbE, i dispositivi NASync garantiscono prestazioni di elaborazione senza pari e una velocità di trasferimento dati incredibile. Inoltre, il sistema operativo sviluppato autonomamente da UGREEN offre un'esperienza utente semplificata con un'app multifunzione e un'interfaccia intuitiva. Una nuova aggiunta alla serie, UGREEN NASync AI NAS farà il suo debutto concettuale all'evento.

Il caricabatterie e i power bank UGREEN Uno Series, con lo slogan "Attiva la tua curiosità", sono molto attesi dagli utenti dell'iPhone. La serie Uno è progettata appositamente per migliorare lo stile di vita digitale degli utenti dell'iPhone. Questi prodotti sono caratterizzati da un'estetica accattivante che richiama il robot e che non solo si distingue per il design esclusivo e il display TFT intelligente con emoji di stato, ma offre anche funzionalità di ricarica rapida, proponendo un'ampia gamma di accessori veloci e divertenti come caricabatterie, power bank, hub, caricabatterie wireless e cavi. L'ultima serie Uno di Ugreen sarà lanciata sul mercato statunitense verso metà settembre.

UGREEN è inoltre orgogliosa di presentare la Revodok Thunderbolt 5 Docking Station, una delle prime nel settore ad adottare la più recente tecnologia Thunderbolt 5 di Intel. Questa docking station Thunderbolt è il massimo per migliorare la produttività e l'esperienza utente. Dotata di 3 porte downstream Thunderbolt 5 che offrono una larghezza di banda di 80 Gbps e dell'opzione Bandwidth Boost, che assicura fino a 120 Gbps, la docking station Thunderbolt 5 presenta velocità di trasferimento dati elevatissime e funzionalità di output video senza pari, rendendola un must per qualsiasi esperto di tecnologia.

Per maggiori dettagli visitare lo stand UGREEN al #Hall 3.2-108 durante l'IFA di Berlino 2024 oppure visitare https://eu.ugreen.com/.

© Intel Corporation. Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o di società controllate da Intel. Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.