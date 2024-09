UGREEN fait sensation à l'IFA Berlin 2024 avec ses produits innovants et classiques

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, l'un des principaux innovateurs dans le domaine de l'électronique grand public, a une fois de plus marqué de son empreinte l'International Funkausstellung (IFA). En tant que plus grand salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, l'IFA est pour UGREEN l'événement idéale pour présenter ses produits les plus récents et les plus performants. Cette année, avec le thème « UGREEN IFA: Activate You », l'entreprise met en avant non seulement ses nouveaux produits, mais aussi certains appareils classiques et populaires qui continuent d'impressionner.

La Batterie Externe Nexode 20000mAh 145W, un membre remarquable de la famille de batteries Ugreen Nexode, est un incontournable de l'événement. Cet appareil révolutionnaire est doté d'une colonne d'alimentation 2 en 1, qui allie la commodité d'une banque d'alimentation à la polyvalence d'une station de charge de bureau. Elle offre une recharge magnétique sans fil pour les téléphones et une recharge filaire pour les ordinateurs portables et autres appareils. Capable de charger jusqu'à quatre appareils simultanément grâce à ses deux ports USB-C, son port USB-A et son pad de charge sans fil, elle assure une alimentation continue. Avec une capacité de charge rapide de 100 W et un socle de charge magnétique sans fil rapide de 15 W, elle boostera votre recharge. L'écran intelligent HD TFT fournit des

informations en temps réel sur la capacité, la puissance, la tension et le courant de la batterie. Équipé de cellules d'alimentation lithium-ion de qualité automobile et du système ThermalGuard™, elle garantit des performances efficaces, sûres et durables.

UGREEN a également attiré l'attention avec son NASync Series, une gamme de périphériques de stockage en réseau conçus pour usage personnel, domestique ou professionnel afin d'accéder aux données de manière transparente à partir de smartphones, d'ordinateurs portables, de tablettes et de téléviseurs, partout où un réseau est accessible. Équipés de processeurs Intel Core™ i5 et de deux ports réseau 10GbE, les périphériques NASync offrent des performances de traitement inégalées et une vitesse de transfert de données fulgurante. De plus, le système d'exploitation développé par UGREEN offre une expérience utilisateur simplifiée avec une application tout-en-un et une interface intuitive. Nouveau venu dans la série, le NAS NASync AI d'UGREEN fera ses débuts conceptuels sur lors de l'événement.

Les chargeurs et stations d'alimentation UGREEN Uno Series , dont le slogan est « Activez votre curiosité », sont très attendus par les utilisateurs d'iPhone. La série Uno est spécialement conçue pour améliorer le style de vie numérique des utilisateurs d'iPhone. Ces produits présentent une esthétique robotique attrayante qui se distingue non seulement par son design unique et son écran intelligent TFT avec émojis, mais aussi par ses capacités de charge rapide, offrant une large gamme d'accessoires rapides et amusants tels que des chargeurs, des batteries externes, des hubs, des chargeurs sans fil et des câbles. La dernière série Uno d'Ugreen sera lancée sur le marché américain vers la mi-septembre.

UGREEN est également fier de présenter la station d'accueil Revodok Thunderbolt™ 5 , l'une des premières du secteur à adopter la dernière technologie Thunderbolt™ 5 d'Intel. Cette station d'accueil Thunderbolt est l'outil ultime de productivité et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Équipée de trois ports Thunderbolt™ offrant une bande passante de 80 Gbps et de l'option Bandwidth Boost, qui permet d'atteindre 120 Gbps, la station d'accueil Thunderbolt 5 offre des taux de transfert de données rapides comme l'éclair et des capacités de sortie vidéo inégalées, ce qui en fait un must-have pour tous les passionnés de technologie.

Pour plus de détails, visitez le stand UGREEN au #Hall 3.2-108 pendant l'IFA Berlin 2024, ou visitez https://fr.ugreen.com/.

@ Intel Corporation Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme étant la propriété d'autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492501/Ugreen_IFA_KV.jpg