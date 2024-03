Ugreen dévoile le chargeur Nexode RG 65W en Europe

Offrir aux clients une expérience de charge ludique

BERLIN, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Ugreen, un leader mondial des accessoires de charge, est heureux de vous dévoiler son chargeur Nexode RG 65W . Avec sa conception unique et ludique en forme de robot, le chargeur RG 65W utilise la technologie GaNFast pour fournir une charge plus rapide, plus sûre et plus pratique.

Le Nexode RG se distingue par son excentricité qui en fait un charmant compagnon de tous les jours. Contrairement aux chargeurs ordinaires standard, le Nexode RG a la forme distinctive d'un robot fantaisiste, captivant les utilisateurs qui souhaitent que leurs chargeurs leur offrent plus qu'une simple fonctionnalité.

Derrière ce chargeur Nexode RG transparaît l'esprit de son créateur, Canyu Yang, qui a osé défier la philosophie conventionnelle de design minimaliste et de fonction commerciale. « Pour M. Yang, il s'agissait d'aller au-delà de la fonctionnalité pour créer un lien émotionnel », a déclaré Christy Wang, responsable des produits chez Ugreen. « Il a choisi de conférer au chargeur une esthétique amusante et compacte, rehaussant son aspect chaleureux et son charme. L'amour personnel de la musique de Canyu Yang a également trouvé son chemin dans la conception, aboutissant au concept délicieux d'un petit robot joliment orné d'écouteurs. Cette fusion entre technologie et art permet au produit de se démarquer. »

Alimenté par la technologie de pointe GaNFast™, le Nexode RG 65W offre une capacité de charge rapide qui surpasse celle des chargeurs traditionnels. Sa taille réduite et sa portabilité par rapport aux chargeurs traditionnels s'expliquent par la technologie d'empilage Airpyra™, faisant du chargeur de 65 watts un objet idéal pour la maison, le travail ou les voyages. Avec deux ports USB-C et un port USB-A, ce chargeur mignon est compatible avec tous les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils modernes. Il est capable de charger un iPhone 15 Pro à 60 % ou un MacBook Air M2 à 51 % en seulement 30 minutes, ce qui est une prouesse remarquable.

Grâce à la longue expérience d'Ugreen dans l'industrie de la recharge mobile, toutes les priorités en matière de sécurité des utilisateurs ont été prises en compte. Les séries de chargeurs Nexode RG sont toutes construites avec des matériaux ignifuges et durables. Afin d'améliorer encore la sécurité, le système Thermal Guard™ d'Ugreen surveille en permanence la température de l'appareil, en prenant régulièrement des mesures de température tout au long de son utilisation. Cette surveillance accrue aide à prévenir les problèmes potentiels tels que les courts-circuits, les surcharges et les surtensions, assurant une expérience de charge sûre et exempte de souci.

Le chargeur Nexode RG 65W sera disponible sur Boutique officielle d'Ugreen et Boutique Amazon d'Ugreen pour la somme de 49,99 € dès le 20 mars 2024.

À propos d'Ugreen :

Fondée en 2012, Ugreen est spécialisée dans les accessoires mobiles et les solutions numériques haut de gamme pour les consommateurs du monde entier. Ugreen est devenue une marque fiable avec plus de 40 millions d'utilisateurs à travers le monde, proposant des produits allant des appareils de charge, aux accessoires de téléphone et d'ordinateur en passant par les accessoires pour la maison et l'automobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fr.ugreen.com/ .

Contact :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2366085/1920_1080.jpg