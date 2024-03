Ugreen stellt das Nexode RG 65W-Ladegerät in Europa vor

Premium-Ladegerät mit verspielter Optik

BERLIN, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Ugreen, ein weltweit führender Anbieter von Ladezubehör, freut sich, sein Nexode RG 65W USB C Ladegerät in Europa vorzustellen. Das RG 65W nutzt die GaNFast-Technologie, um schnelleres, sichereres und bequemeres Aufladen von bis zu drei Geräten zu ermöglichen, ergänzt von einem einzigartigen, verspielten Roboterdesign.

Im Gegensatz zu den Standarddesigns gewöhnlicher iPhone-Ladegeräte besticht das Nexode RG durch sein unverwechselbares Roboterdesign. Der kreative Kopf hinter dem Nexode RG ist der Designer Canyu Yang, der den konventionellen und minimalistischen Designethos von Ladegeräten in Fragestellen möchte. „Bei der Vision von Herrn Yang ging es nicht nur um Funktionalität, sondern auch darum, eine emotionale Verbindung zu schaffen", erklärt Ugreen-Produktmanagerin Christy Wang. „Er entschied sich dafür, dem Ladegerät eine kunstvolle, kompakte Ästhetik zu verleihen, die Wärme und Charme ausstrahlt. Auch Yangs persönliche Liebe zur Musik floss in das Design ein und spiegelt sich in dem Roboter wider, der Kopfhörer trägt. Diese Verschmelzung von Technologie und Kunst ist es, was das Produkt auszeichnet."

Das Nexode RG 65W ist mit der innovativen GaNFast™-Technologie ausgestattet, die extrem schnelles Aufladen ermöglicht. Dank der Airpyra™-Technologie ist das 65-Watt-Ladegerät im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten kleiner und leichter zu transportieren und somit ideal für alle Anwendungsfälle zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss ist dieses Ladegerät mit allen modernen Smartphones, Tablets, Laptops und Gadgets kompatibel. Es lädt ein iPhone 15 Pro in 30 Minuten auf 60 Prozent auf. Ein MacBook Air M2 kommt in der selben Zeit auf 51 Prozent.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung bei der Entwickelung von Ladegeräten legt Ugreen großen Wert auf Sicherheit. Die Nexode RG-Serie ist aus schwer entflammbaren und langlebigen Materialien gefertigt. Zusätzlich überwacht das Thermal Guard™-System von Ugreen die Temperatur während des gesamten Ladevorgangs. Dieses Sicherheitssystem hilft, potenzielle Probleme wie Kurzschlüsse, Überlastungen und Überspannungen zu vermeiden.

Ab dem 20. März 2024 ist das Nexode RG 65W-Ladegerät im offiziellen Ugreen-Store und im Ugreen-Amazon-Store für 49,99 € erhältlich.

Über Ugreen:

Das 2012 gegründete Unternehmen Ugreen hat sich auf hochwertiges Handyzubehör und digitale Lösungen für Verbraucher auf der ganzen Welt spezialisiert. Ugreen hat sich kontinuierlich zu einer vertrauenswürdigen Marke mit über 40 Millionen Nutzern weltweit entwickelt und bietet Produkte von Ladegeräten über Telefon- und Computerzubehör bis hin zu Haushalts- und Autozubehör an. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.ugreen.com/ .

Kontakt:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366087/1920_1080.jpg