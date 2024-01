UGREEN lança suas soluções de armazenamento de dispositivo estendido e acessórios para veículos elétricos na CES 2024

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- De 9 a 12 de janeiro, na CES 2024 (Consumer Eletronics Show), em Las Vegas, a Ugreen, marca líder em produtos eletrônicos para clientes, irá apresentar sua versão dos dispositivos NAS e acessórios para veículos como complementos de sua estação de energia portátil.

Na linha de frente dos produtos NAS da Ugreen está seu carro-chefe: NASync DX480T Plus. O DX480T Plus é o menor produto na linha NAS, com 7,0 x 5,6 x 2,0 polegadas e desenvolvido com ênfase no alto desempenho e na portabilidade. Os espaços de armazenamento SSD permitem até 16TB de espaço de armazenamento totalmente flash (all-flash). Uma unidade de RAM expansível fornece até 32 GB de memória para processamento em alta velocidade, e o processador Core i5 10 Core de 12a geração da Intel é a tecnologia utilizada no Ugreen OS Pro (UGOS Pro). Para impulsionar as velocidades de transferência de dados e mídia, há duas portas Thunderbolt 4 USB-C que oferecem velocidades de transferência de até 40 Gb/s, que o torna um dos menores e mais rápidos dispositivos NAS do mercado.

Junto com o lançamento do DX480T Plus estão o NASync DXP8800 Pro e o DXP4800 Plus, ambos equipados com CPUs premium Intel de 12a geração, RAM expansível e 4 compartimentos para o 4800 e 8 compartimentos para o 8800. O 8800 Pro também vem equipada com duas portas Thunderbolt 4.

Com o aumento da quantidade de veículos elétricos (VE), o desejo por acessórios para VE no intuito de facilitar a experiência de cuidar e limpar o carro está se tornando rapidamente em uma necessidade equivalente. Na CES 2024, a Ugreen irá apresentar uma linha de acessórios para VE aos entusiastas deste tipo de veículo. Há uma grande variedade de acessórios para escolher, incluindo:

Dois infladores de pneus Ugreen portáteis. O inflador menor usa a tecnologia de duas baterias de íons de lítio com uma capacidade total de 2500 mAh, sendo a versão maior um plug-in de 12 V para ser utilizado na porta para isqueiro do carro. Os dois possuem um visor intuitivo que mostra informações importantes sobre as unidades de pressão do pneu, tendo a versão maior botões de ajuste adicionais para personalizar os valores de pressão, uma luz LED para ajudar a iluminar o pneu, suportando no máximo 150 psi de pressão.

O inversor de energia para carro de 300 W da Ugreen converte a saída do isqueiro de seu carro em um adaptador de plugue que suporta energia para duas saídas AC, uma porta USB-C e uma porta USB-A simultaneamente. Uma tela de LED fornece informações em tempo real como a tensão e a potência de saída. O adaptador é revestido por material retardante de chamas, sendo equipado com várias proteções como sobrecorrente, sobretensão, superaquecimento, entre outras.

Além disto, a Ugreen lançará um acionador de partida auxiliar de 10.000 mAh capaz de dar partida em motores de 4 litros ou veículos a diesel de 2,5 litros, um aspirador de pó portátil, um carregador portátil de VE e muitos mais acessórios para o motorista ativo.

Sobre a Ugreen

Fundada em 2012, a Ugreen é especializada em fornecer acessórios e soluções digitais para clientes a nível mundial. A Ugreen se tornou uma marca confiável com mais de 40 milhões de usuários em mais de 100 países, oferecendo uma ampla gama de dispositivos de carregamento e acessórios, acessórios para telefones e computadores, bem como acessórios para residências e automóveis.

