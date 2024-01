UGREEN présente ses solutions de stockage de périphériques étendus et ses accessoires pour véhicules électriques lors du CES 2024

LAS VEGAS, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ugreen, une marque de référence dans le domaine de l'électronique grand public, dévoilera sa version des appareils NAS ainsi que des accessoires pour véhicules afin de compléter sa centrale électrique portable, judicieusement intitulée la série PowerRoam, lors du CES 2024 (stand n° 22733), qui se déroulera du 9 au 12 janvier 2024 à Las Vegas.

UGREEN 2024CES KV

Le produit phare de la gamme de produits NAS d'Ugreen se trouve au centre de l'attention : NASync DX480T Plus. DX480T Plus. Le DX480T Plus est le plus petit de la gamme NAS avec ses dimensions de 7,0 x 5,6 x 2,0 pouces et a été développé en mettant l'accent sur la haute performance et la portabilité. Les espaces de stockage SSD permettent jusqu'à 16 To d'espace de stockage rapide et entièrement flash. Un disque RAM extensible offre jusqu'à 32 Go de mémoire pour un traitement rapide, et le processeur Core i5 10 Core de 12e génération d'Intel alimente l'Ugreen OS Pro (UGOS Pro) fait maison. Pour booster les vitesses de transfert des données et des médias, deux ports USB-C Thunderbolt 4 fournissent des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gb/s, ce qui en fait l'un des périphériques NAS les plus petits et les plus rapides qui soient.

Parallèlement à la sortie du DX480T Plus, les NASync DXP8800 Pro et DXP4800 Plus sont équipés de CPU Intel 12e génération, de RAM extensible, de 4 baies pour le 4800 et de 8 baies pour le 8800. Le 8800 Pro est également équipé de deux ports Thunderbolt 4.

Avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques, le désir d'accessoires pour VE afin de faciliter l'entretien et le nettoyage de la voiture devient rapidement une nécessité équivalente. Au CES 2024, Ugreen présentera une gamme d'accessoires pour véhicules électriques destinée aux passionnés de ce type de véhicules. Il y a une pléthore d'accessoires à choisir, y compris :

Deux gonfleurs de pneus portables Ugreen. Le plus petit gonfleur est alimenté par deux batteries lithium-ion d'une capacité totale de 2500mAh, et la plus grande version est une prise de 12 volts via le port cigarette de la voiture. Les deux modèles sont dotés d'un écran intuitif qui transmet des informations importantes concernant les unités de pression des pneus.Le plus grand modèle est doté de boutons de réglage supplémentaires pour des valeurs de pression personnalisées, d'une lumière LED pour éclairer le pneu et d'une pression maximale de 150 psi.

L'onduleur de voiture Ugreen 300 watts convertit la prise de cigarette de votre voiture en un adaptateur enfichable qui prend en charge l'alimentation de deux prises CA, d'un port USB-C et d'un port USB-A simultanément. Un écran LED fournit des informations en temps réel comme la tension de sortie et la puissance, et l'adaptateur est recouvert d'un matériau ignifuge et est équipé de diverses protections comme la surintensité, la surtension, la surchauffe, et plus encore.

De plus, Ugreen dévoilera un survolteur de 10 000 mAh capable de faire démarrer un moteur de 4 litres ou un véhicule diesel de 2,5 L, un aspirateur portatif, un chargeur portatif pour VE, ainsi que de nombreux autres accessoires pour le conducteur actif.

À propos de Ugreen

Fondée en 2012, Ugreen est spécialisée dans la fourniture d'accessoires électroniques et de solutions numériques pour les consommateurs du monde entier. Ugreen est devenu une marque de confiance, avec plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays. Ugreen propose une large gamme de chargeurs et d'accessoires, d'accessoires pour téléphones et ordinateurs, ainsi que d'accessoires pour la maison et l'automobile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311117/UGREEN_2024CES_KV.jpg