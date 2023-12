Ugreen lance la série Nexode Pro pour une expérience de recharge rapide comme l'éclair

BERLIN, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 décembre, Ugreen , un leader mondial de l'électronique grand public et des technologies de recharge, dévoile sa très attendue série Nexode Pro, une gamme révolutionnaire de chargeurs rapides conçus pour répondre aux besoins des consommateurs modernes. La série présente quatre chargeurs de pointe, offrant chacun des caractéristiques et des performances exceptionnelles.

"Power to the Pro". Ugreen launches its Nexode Pro GaN charger Series, delivering a Lightning-Fast Charging Experience

Ces chargeurs intègrent la toute dernière technologie Airpyra™, une nouvelle génération de technologie d'empilage électronique, ce qui permet d'obtenir un design compact et portable. Malgré leur petite taille, les chargeurs de la série Nexode Pro offrent une efficacité de recharge supérieure qui garantit une mise sous tension rapide et efficace des appareils.

Les chargeurs de la série Nexode Pro sont parfaits pour un vaste éventail d'appareils. Tous les chargeurs de la série prennent en charge divers protocoles de recharge rapide, notamment PD/QC/SCP/AFC/PPS et 45 W Samsung Super-Fast Charging 2.0. Grâce à cette compatibilité complète, les chargeurs sont garantis pour fonctionner parfaitement avec les derniers appareils, fournissant ainsi des solutions de recharge efficaces et fiables.

En outre, tous les chargeurs de la série Nexode Pro contribuent à un monde plus vert, car ils emploient des puces GaNInfinity™, qui aident à réduire les émissions de CO2.

Parmi les produits les plus remarquables de cette série, on trouve le chargeur rapide ultramince GaN 3 ports 65 W Nexode Pro. Ce chargeur compact offre une puissance de recharge rapide de 65 watts et est conçu pour être utilisé en déplacement. Grâce à la technologie Airpyra™ avec la technologie GaNInfinity™, il tient dans la paume de la main et peut facilement se glisser dans un sac ou dans une poche. Équipé de deux ports USB-C et d'un port USB-A, il permet aux utilisateurs de charger plusieurs appareils simultanément. Le chargeur est compatible avec une vaste gamme d'appareils électroniques et assure une sécurité optimale grâce à son système Thermal Guard™ intégré qui protège contre la surchauffe, la surcharge et le courant excessif.

Parmi les autres articles exceptionnels de la série figure le chargeur rapide GaN 4 ports 160 W Nexode Pro. Ce puissant chargeur est doté d'un seul port C1 USB capable de fournir une puissance 140 W. Il est capable de charger un MacBook Pro 16 pouces de 0 à 86 % en seulement une heure. Cela change la donne pour les appareils énergivores. Avec trois ports USB-C et un port USB-A, il peut charger jusqu'à quatre appareils simultanément, ce qui évite de devoir utiliser plusieurs chargeurs. Sa conception compacte permet de le transporter facilement. Le chargeur est compatible avec divers protocoles de chargement rapide et intègre les mêmes caractéristiques de sécurité que le reste de la série, notamment le système Thermal Guard™ et un matériau en PVC de haute qualité pour une protection accrue.

Tous les chargeurs seront disponibles sur le site web de Ugreen et sur Amazon avec une remise de 15 % pour les premiers clients.

Nexode Pro 100 W, 74,99 € : Disponible ici pour Amazon et ici pour Ugreen.

pour Amazon et pour Ugreen. Nexode Pro 160 W, 119,99 € : Available ici pour Amazon et ici pour Ugreen.

pour Amazon et pour Ugreen. Nexode Pro 65 W mini, 55,99 € : Disponible en janvier

Nexode Pro 65 W ultramince, 55,99 € : Disponible en janvier

Le lancement de la série Nexode Pro réaffirme l'engagement d'Ugreen à offrir des solutions de recharge novatrices, efficaces et écologiques. Avec son design compact, ses performances supérieures et à sa compatibilité étendue, la série Nexode Pro s'apprête à transformer l'expérience de recharge rapide pour les consommateurs du monde entier.

