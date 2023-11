Ugreen lance ses ventes du Black Friday et du Cyber Monday, avec des offres de prévente à partir du 17 novembre

PÉKIN, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen a annoncé sa campagne de ventes du Black Friday et du Cyber Monday, en proposant des offres inégalées sur l'ensemble de sa gamme de produits — des chargeurs rapides et polyvalents aux dernières hubs d'extension — tous conçus pour stimuler la sécurité et la productivité.

Du 17 au 27 novembre, l'événement offre une occasion unique aux chasseurs de bonnes affaires et aux amateurs de technologie de moderniser leurs gadgets et accessoires en profitant de réductions allant jusqu'à 40 %. Pendant ces onze jours de soldes, les clients pourront acheter et faire d'importantes économies sur toute la gamme de produits Ugreen, notamment les chargeurs, les batteries externes portables, les hubs d'extension, les accessoires électroniques et les appareils audio. Cette année, en lançant sa promotion hivernale annuelle plus tôt que prévu, Ugreen offre aux clients une longueur d'avance pour bénéficier des meilleures réductions sur leurs produits préférés, ce qui leur permettra de trouver les meilleurs cadeaux pour eux-mêmes et pour leurs proches, juste à temps pour les fêtes.

Cette année, Ugreen a relevé le niveau avec son dernier chargeur rapide GaN 5 ports PD de 300 W. Puissant et compact, le chargeur à haute efficacité peut alimenter cinq appareils simultanément, avec 4 ports USB C et 1 port USB A qui permet aux utilisateurs d'alimenter des appareils énergivores comme les ordinateurs portables, les projecteurs et les haut-parleurs lors de longues réunions.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des offres Black Friday et Cyber Monday de Ugreen :

Nexode 300W Chargeur USB C PD 3.1 avec GaN Tech à €199,99

Batterie externe portable 145 W Max 25 000 mAh 3 Ports à €89,99

Nexode Chargeur 65W USB C Rapide 3 Ports avec GaN Tech à €32,49

Revodok Hub HDMI 4K avec PD Charge 100W Alimenté 5 en 1 à €14,99

Les réductions sur les produits varient légèrement selon les pays. Pour plus d'informations spécifiques, rendez-vous sur la boutique Amazon de Ugreen ou le site officiel de Ugreen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2274720/EN_pic.jpg