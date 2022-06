Ukulele spielen lernen mit Yousician in 10 neuen Sprachen

NEW YORK, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ukulele by Yousician freut sich, bekannt geben zu können, dass die Nutzer nun in der Lage sind, in einer der 10 neuen Sprachen zu lernen und zu spielen: Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Niederländisch.