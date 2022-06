Yousician propose des cours de ukulélé dans 10 nouvelles langues

En plus des 11 langues actuellement disponibles sur la plateforme, Yousician prévoit de continuer à élargir son choix de langues à l'avenir afin que davantage de personnes puissent interpréter leurs morceaux préférés au ukulélé, ce qui en fera la ressource d'apprentissage musical la plus accessible au monde à ce jour.

La méthode d'apprentissage interactive du ukulélé par Yousician est dotée d'une technologie exclusive qui permet d'écouter les utilisateurs jouer et de leur fournir des commentaires en temps réel. Ainsi, tout le monde peut apprendre à jouer, quel que soit son niveau de compétence, et les cours sont désormais disponibles dans de toutes nouvelles langues.

Les utilisateurs de l'application Ukulélé par Yousician auront également accès à notre série de cours Spotlight avec l'auteur-compositeur-interprète Jason Mraz, récompensé par deux Grammy Awards. La capacité de Mraz à rendre faciles les partitions de ukulélé les plus complexes fait de lui l'artiste idéal pour mener cette série innovante. Les utilisateurs peuvent apprendre et jouer les chansons les plus populaires de Jason Mraz et obtenir des conseils, des astuces et des témoignages de l'artiste lui-même ! Les cours Spotlight sont comparables à une masterclass, mais nous proposons un parcours d'apprentissage structuré qui permet aux utilisateurs d'apprendre et de jouer directement après avoir visionné les cours.

Ukulélé par Yousician est une application pour apprendre à jouer du ukulélé de manière simple et amusante, quel que soit votre niveau de compétences. Lancée par la première plateforme d'apprentissage musical, Ukulélé par Yousician est l'expérience d'apprentissage appréciée dans le monde entier, désormais adaptée au ukulélé. La nouvelle application autonome offre une expérience d'apprentissage immersive et entièrement personnalisée, conçue pour les joueurs de ukulélé.

Apprenez le ukulélé à votre rythme

Progressez pas à pas avec des leçons interactives, des exercices et des tutoriels vidéo. Suivez votre parcours d'apprentissage créé par de vrais professeurs de musique.

Améliorez vos performances grâce à des commentaires instantanés

Jouez du ukulélé pendant que l'application vous écoute et vous donne des commentaires en temps réel sur votre justesse et votre rythme. Gagnez des récompenses, obtenez de meilleurs scores et augmentez votre niveau en apprenant de nouvelles compétences.

Jouez vos chansons préférées

Découvrez des milliers de chansons connues de vos artistes préférés, toutes retravaillées au ukulélé. De la pop à la folk, en passant par tous les genres, vous trouverez la musique qu'il vous faut. Apprenez des morceaux avec Jason Mraz, lauréat des Grammy Awards, dans le nouveau cours Spotlight, uniquement sur Yousician.

Remarques

Ukulélé par Yousician est disponible en téléchargement sur les appareils iOS et Android. Débutez votre apprentissage gratuitement avec les abonnements Premium et Premium+ disponibles dans l'application et à des prix adaptés. Passez à un abonnement Premium+ pour profiter de toutes les fonctions de l'apprentissage du ukulélé et obtenir un accès total à tous les instruments des applications Yousician et Piano par Yousician. Les abonnements sont disponibles à partir de 29,99 USD par mois ou 139,99 USD par an.

