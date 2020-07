UL aide à faire progresser les technologies de stockage des vaccins grâce à une nouvelle accréditation de l'Organisation mondiale de la santé

Face à l'augmentation prévue des besoins de stockage des vaccins en vue de la sortie du vaccin contre la COVID-19, les essais accrédités par l'Organisation mondiale de la santé aideront les équipementiers de matériel de réfrigération à garantir la fiabilité de la réfrigération et la constance de la température, ce qui aura une influence sur l'efficacité du vaccin dans son ensemble.

BANGALORE, Inde, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- UL, une entreprise mondiale de premier plan, axée sur les sciences de la sécurité, a annoncé que son laboratoire de réfrigération de Gurugram, en Inde, a reçu l'accréditation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant que laboratoire d'essais tiers, dédié aux équipements de réfrigération utilisés à des fins de stockage des vaccins. Il s'agit de chambres froides, de chambres de congélation, de réfrigérateurs et de congélateurs à énergie solaire, de packs de liquide de refroidissement et d'équipements connexes. Par ailleurs, l'accréditation de l'OMS permet à UL de réaliser des tests complets de contrôle qualité - installation et mise en service sur site - des chambres froides, des chambres de congélation, ainsi que des équipements et liquides de refroidissement connexes.

L'accréditation d'UL fait partie du processus de Performance, Qualité et Sécurité (PQS) de l'OMS. Le PQS préqualifie les produits et les dispositifs afin que les États membres de l'OMS et les centrales d'achat des Nations unies contribuent à en garantir l'adéquation pour une utilisation dans les programmes de vaccination. Avant qu'un produit ou un dispositif puisse être ajouté à la base de données PQS, il doit être testé. Les tests de vérification permettent de définir si un produit précis d'un fabricant précis satisfait aux exigences de la spécification de performance PQS en question. L'accréditation de l'OMS va désormais permettre à UL d'effectuer ces tests pour vérifier les performances, la qualité et la sécurité. UL a reçu l'accréditation PQS pour les équipements et dispositifs de réfrigération après avoir démontré aux responsables de l'OMS les capacités de conformité du laboratoire de réfrigération d'UL aux normes ou codes de bonne pratique adéquats, acceptés aux échelles nationales ou à l'échelle internationale.

L'accréditation d'UL intervient à un moment où les chercheurs du monde entier s'attèlent au développement d'un vaccin contra la COVID-19. La production et le déploiement d'un nombre suffisant de vaccinations pour mettre fin à la pandémie constitueront l'un des plus grands efforts de fabrication médicale de l'histoire. Pour y parvenir, les entreprises pharmaceutiques, les fournisseurs, les gouvernements et les organisations à but non lucratif redoublent d'efforts sur la préparation de la chaîne logistique visant à traiter un grand nombre des vaccins nécessaires contre la COVID-19. La chaîne logistique des vaccins suppose non seulement la fabrication du contenu des vaccins, mais aussi le stockage à température contrôlée pour maintenir la qualité des vaccins, de la production au patient. Ne pas conserver les vaccins à la bonne température, y compris ceux utilisés pour les programmes de vaccination contre les maladies infantiles, peut entraîner une dégradation de la texture, une décoloration, des contusions et une croissance microbienne.

Todd Denison, vice-président et directeur général de la division Appareils, CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et éclairage chez UL, a déclaré : « Tandis que des milliards de personnes dans le monde attendent impatiemment un vaccin contre la COVID-19, les organismes gouvernementaux, les entreprises pharmaceutiques et les organismes de santé du monde entier vont augmenter les capacités de la chaîne du froid des vaccins. Maintenir de grandes quantités dans un environnement qui préserve l'efficacité de la vaccination et procure aux patients les bénéfices attendus sera essentiel pour éradiquer la propagation de la COVID-19. UL est heureuse d'être reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des laboratoires accrédités par celle-ci et de jouer un rôle déterminant dans la protection générale de la santé publique à l'échelle mondiale ».

Grâce à l'accréditation de l'OMS, UL testera également les équipements de réfrigération à énergie solaire qui répondent aux nouvelles normes de l'OMS en matière de produits. Les équipements de réfrigération à énergie solaire sont considérés essentiels pour l'efficacité des vaccins dans les pays en développement qui ne disposent pas d'un réseau électrique fiable.

« L'approche de l'Organisation mondiale de la santé à l'égard de la préqualification des produits de réfrigération veille à ce que les équipements et dispositifs sélectionnés répondent à des normes de performance, de qualité et de sécurité spécifiques, adaptées aux conditions de terrain, ainsi qu'à des caractéristiques de sécurité du 'berceau au tombeau' afin de veiller à ne pas causer le moindre dommage aux utilisateurs, aux patients ou à l'environnement pendant le cycle de vie d'un produit », a déclaré Suresh Sugavanam, vice-président et directeur général d'UL pour l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. « L'accréditation d'UL contribue à garantir que les produits répondent à ces spécifications tout en renforçant la fiabilité de l'infrastructure mondiale de stockage des vaccins. »

