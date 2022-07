UL Enterprise lancia nuovi brand

Tre distinte organizzazioni UL celebrano il traguardo di 128 anni di storia di leadership nella scienza della sicurezza

NORTHBROOK, Ill., 18 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Questa settimana UL ha annunciato il lancio di nuovi brand per le sue tre organizzazioni: UL Research Institutes, UL Standards & Engagement e UL Solutions. I brand riflettono e chiariscono il ruolo unico che ogni organizzazione svolge nel lavorare per un mondo più sicuro.

"Da oltre 128 anni, le nostre competenze nella scienza della sicurezza consentono di migliorare l'esperienza umana, compresa una maggiore sicurezza sul lavoro e a casa", ha dichiarato James Shannon, presidente del Consiglio di Amministrazione di UL Research Institutes e UL Solutions. "Sebbene i brand rappresentino una nuova era per ciascuna delle nostre organizzazioni, essi condividono la nostra storia e i nomi UL e Underwriters Laboratories, che sono sinonimo di leadership nella scienza della sicurezza. I nostri brand si evolvono, ma il nostro impegno per un mondo più sicuro resta immutato".

UL affronta le sfide relative alla sicurezza, trasformando domande e ipotesi in scoperte e usando l'innovazione per garantire l'applicazione delle conoscenze scientifiche. La capacità delle tre organizzazioni di creare il cambiamento è supportata da una propria rete di ricercatori, ingegneri, esperti di tecnologie, enti normativi, tecnici esperti e leader aziendali, che contribuiscono al progresso della scienza della sicurezza.

Ciascuna delle tre organizzazioni (due senza scopo di lucro e una di natura commerciale) svolge un ruolo distinto nel contribuire al progresso della scienza della sicurezza:

Il brand UL Research Institutes è incentrato sulla ricerca rigorosa e indipendente relativa ai rischi attuali ed emergenti per la sicurezza umana. Con l'evolversi delle minacce e l'aggravarsi delle loro conseguenze, UL Research Institutes sfrutta la scoperta scientifica per migliorare la sicurezza pubblica, mobilitando risorse per analizzare e valutare i rischi emergenti per la sicurezza dell'uomo in aree quali i sistemi autonomi e l'intelligenza artificiale.

Il brand UL Standards & Engagement esemplifica il ruolo fondamentale di facilitatore di partnership relative alle norme tra settore pubblico e privato in tutto il mondo. UL Standards & Engagement traduce i dati e la ricerca scientifica sulla sicurezza in norme di sicurezza rigorose e attuabili e promuove campagne di sensibilizzazione per migliorare la sicurezza pubblica.

Il brand UL Solutions rappresenta l'impegno a collaborare con clienti e parti interessate di tutto il mondo per contribuire a risolvere le sfide in materia di sicurezza e sostenibilità. Leader mondiale nella scienza della sicurezza, UL Solutions fornisce servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di advisory che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita dei clienti..

Sebbene i loghi delle organizzazioni siano stati aggiornati per riflettere i nuovi brand, i marchi di certificazione UL esistenti, sinonimo di prestazioni di alta qualità e di certificazioni di sicurezza e sostenibilità indipendenti rilasciate da terze parti, rimarranno invariati.

Informazioni su UL Research Institutes

UL Research Institutes è un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro dedita a promuovere la missione di sicurezza pubblica di Underwriters Laboratories attraverso la scoperta scientifica e la sua applicazione. Vanta i migliori esperti del settore ed è la prima organizzazione di ricerca nell'ambito della sicurezza al mondo. Conduce rigorose ricerche indipendenti, analizza i dati sulla sicurezza ed esplora i confini della tecnologia per rilevare per prima i rischi emergenti per la sicurezza dell'uomo e agire per mitigarli.

Informazioni su UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nello sviluppo di norme e in attività di sensibilizzazione, che traduce i dati della scienza della sicurezza in norme di sicurezza pratiche e mirate all'azione. Riunisce esperti di tutto il mondo e funge da risorsa vitale per gli enti normativi e i decisori politici. Nell'ambito delle sue attività di sensibilizzazione, condivide conoscenze, promuove partnership per la definizione di politiche di sicurezza e promuove norme e regolamenti che apportano cambiamenti positivi per la sicurezza.

Informazioni su UL Solutions

Leader mondiale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide nell'ambito della sicurezza e della sostenibilità in opportunità per clienti in più di 100 Paesi. UL Solutions fornisce servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di advisory che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita dei clienti. I marchi di certificazione UL rappresentano uno standard riconosciuto di fiducia nei prodotti dei clienti e riflettono un impegno costante nel promuovere la missione a favore della sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, a lanciare nuovi prodotti e servizi, a muoversi nei mercati globali e nelle complesse catene di fornitura e a crescere in modo sostenibile e responsabile guardando al futuro. Mettiamo la scienza al vostro servizio.

