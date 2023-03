UL Solutions arbeitet mit CDP zusammen und veröffentlicht neue Datenoffenlegungs-API

Die neue API von CDP wird Unternehmen, die mit UL Solutions arbeiten, eine optimierte Offenlegung von Daten ermöglichen.

NORTHBROOK, Illinois, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es mit CDP Worldwide (CDP), einer gemeinnützigen Organisation, eine Partnerschaft zur Entwicklung seiner neuen Offenlegungsprogrammierschnittstelle (API) eingegangen ist. Diese API wird CDP bei seiner Arbeit helfen, indem sie Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen bei der Offenlegung ihrer Umweltdaten unterstützt.

Im Jahr 2023 wird CDP ein Pilotprojekt mit dieser neuen API durchführen und einer Auswahl seiner Softwarepartner eine verbesserte Integration mit der Offenlegungsplattform von CDP anbieten. Die API wird den teilnehmenden akkreditierten Lösungsanbietern (ASP) und ihren Kunden für den Offenlegungszyklus 2023 zur Verfügung stehen, wobei der Schwerpunkt in diesem Einführungsjahr auf dem Fragebogen zum Klimawandel für Unternehmen liegt. Diese verbesserte API wird CDP bei der Verwirklichung seines Ziels unterstützen, Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen in die Lage zu versetzen, ihre Umwelttransparenz und -maßnahmen zu verbessern.

Organisationen, die im Jahr 2023 mit teilnehmenden CDP-ASPs arbeiten, werden ebenfalls eine verbesserte Erfahrung feststellen. UL Solutions wird einer der Partner sein, die ihren Kunden in diesem Jahr die API anbieten - aufbauend auf den Fähigkeiten der UL360 Sustainability Essentials Software von der Erfassung bis zur Bereitstellung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG).

Die Software-ASPs von CDP unterstützen Organisationen bei der Erfassung und Aufbereitung ihrer Umweltdaten und deren Meldung an CDP. Gold-ASPs können weltweiten Support anbieten, während Silber-ASP-Partner in bestimmten Ländern akkreditiert sind. Die Offenlegungs-API wird es den teilnehmenden ASPs, einschließlich des Gold-Software-Anbieters UL Solutions, und den offenlegenden Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten, ermöglichen, die Fragebögen ihrer Kunden automatisch von CDP abzurufen und Daten von der eigenen Plattform des Anbieters in das Online-Antwortsystem von CDP zu übertragen. Dieser Datentransfer trägt zu einer verbesserten und optimierten Offenlegung bei und verringert die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe. Außerdem können CDP-ASPs die vorhandenen Funktionen ihrer Plattformen nutzen, um die CDP-Offenlegungsprozesse von Unternehmen zu unterstützen.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach Umweltdaten ermöglicht die Offenlegungs-API des CDP den Anbietern von CDP-akkreditierten Lösungen, eine nahtlosere Offenlegung. UL Solutions wird auch einer der Partner sein, die die API nutzen, um Kunden die Möglichkeit zu geben, die mit der UL 360 Sustainability Software gesammelten und berechneten Daten nahtlos in ihre CDP-Antworten zu integrieren", sagte Clayton Sanderson, Betriebsleiter bei UL Solutions.

„Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit UL Solutions bei dieser wichtigen Entwicklung", sagte Paul Robins, weltweiter Leiter der Programme bei CDP Worldwide. „Sie haben nicht nur gemeinsam mit uns die Offenlegungs-API entwickelt, sondern werden auch einer der akkreditierten Lösungsanbieter sein, die sie in diesem Jahr bei ihren Kunden einsetzen."

UL Solutions

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

