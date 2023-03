UL Solutions s'associe au CDP pour publier une nouvelle API de divulgation

La nouvelle API du CDP permettra une expérience de divulgation simplifiée pour les entreprises travaillant avec UL Solutions.

NORTHBROOK, Illinois, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, un leader mondial en matière de sciences appliquées de la sécurité, a annoncé aujourd'hui s'être associé au CDP Worldwide (CDP), une organisation à but non lucratif, pour développer sa nouvelle interface de programmation d'application (API) pour la divulgation d'informations. Cette API assistera le CDP dans son travail, en aidant les entreprises, les villes, les États et les régions à divulguer leurs données environnementales.

Le CDP mettra cette nouvelle API à l'essai en 2023, offrant à une sélection de ses partenaires logiciels une meilleure intégration avec la plateforme de divulgation du CDP. L'API sera disponible pour les fournisseurs de solutions accrédités (ASP) participants et leurs clients pour le cycle de divulgation de 2023, en mettant l'accent sur le questionnaire d'entreprise sur les changements climatiques en cette année inaugurale. Cette API améliorée aidera d'autant plus le CDP à atteindre son objectif de permettre aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions d'améliorer leur transparence et leurs actions en matière d'environnement.

Les organisations qui travailleront avec les ASP du CDP participants en 2023 remarqueront également une amélioration de l'expérience. UL Solutions sera l'un des partenaires offrant l'API à ses clients cette année, en s'appuyant sur les capacités du logiciel UL360 Sustainability Essentials, de la collecte à la fourniture de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les logiciels ASP du CDP aident les organisations à recueillir et préparer leurs données environnementales puis à les communiquer au CDP. Les ASP d'or peuvent offrir une assistance mondiale, tandis que les partenaires ASP d'argent sont accrédités dans des pays spécifiques. L'API de divulgation permettra aux ASP participants, tels que le fournisseur de logiciels UL Solutions, et les organismes divulgateurs avec lesquels les ASP travaillent, de récupérer automatiquement les questionnaires de leurs clients auprès du CDP puis de transférer les données de la propre plateforme du fournisseur dans le système de réponse en ligne du CDP. Ce transfert de données permet d'offrir une expérience de divulgation améliorée et simplifiée, réduisant ainsi le besoin de saisie manuelle des données. Il permet également aux ASP du CDP de tirer parti des capacités existantes de leurs plateformes, pour soutenir les processus de divulgation d'information des organisations au CDP.

« Avec la demande accrue de données environnementales, l'API de divulgation du CDP permet aux fournisseurs de solutions accrédités par le CDP d'offrir une expérience de divulgation plus transparente. UL Solutions sera également l'un des partenaires utilisant l'API pour permettre aux clients d'intégrer facilement les données collectées et calculées via le UL 360 Sustainability Software dans leurs réponses au CDP », a déclaré Clayton Sanderson, directeur principal des opérations chez UL Solutions.

« Nous sommes reconnaissants du dévouement d'UL Solutions à travailler avec nous sur cet important développement », a déclaré Paul Robins, responsable mondial des programmes pour CDP Worldwide. « En plus de collaborer avec nous pour construire l'API de divulgation, ils seront l'un des fournisseurs de solutions accrédités l'utilisant avec leurs clients cette année. »

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

