UL Solutions espande il programma Verified Healthy Building per includere i nuovi edifici

Il marchio UL per la verifica della salubrità edile delle nuove costruzioni (UL Verified Healthy Building Mark for New Construction) è stato studiato per gli immobili commerciali, residenziali e industriali di nuova realizzazione ed aiuta i clienti a differenziare i loro progetti e ad attirare i potenziali occupanti, dimostrando l'impegno per una migliore qualità degli ambienti interni.

NORTHBROOK, Ill., 13 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader globale nella scienza applicata per la sicurezza, ha annunciato il suo nuovo marchio UL Verified Healthy Building Mark for New Construction, che consente ai proprietari di edifici ed ai professionisti del settore di differenziare i nuovi progetti e di supportare la salute e il benessere dei futuri occupanti. Il nuovo servizio di verifica è disponibile per vari progetti di nuova realizzazione, ristrutturazione o interventi da parte degli inquilini, e interessa edifici commerciali, industriali e residenziali plurifamiliari.

"Dai potenziali inquilini che valutano l'affitto di un appartamento fino alle grandi aziende alla ricerca di spazi per uffici, tutti sono sempre più consapevoli di quanto aria, acqua e altri fattori ambientali interni possano influire sulla salute. Dimostrare l'impegno verso una migliore qualità degli ambienti interni può apportare valore aggiunto agli edifici, sia nuovi che ristrutturati, e contribuire a richiamare l'attenzione dei futuri occupanti su un determinato progetto, oltre che a soddisfare le sempre maggiori aspettative di salute e benessere nel campo dell'edilizia", è il commento di Joel Ritschel, direttore della Sostenibilità aziendale del gruppo Healthy Buildings di UL Solutions.

Nell'ambito del processo di verifica, UL Solutions permette ai costruttori di fare scelte chiave per ottimizzare la salute e il benessere degli ambienti interni già dalle fasi iniziali dei progetti, e di evitare il potenziale ricorso successivamente a modifiche più costose e con lunghi tempi di esecuzione al termine della costruzione o della ristrutturazione. Grazie al programma UL Verified Healthy Building Mark for New Construction, i clienti possono ottenere una delle quattro opzioni di verifica:

UL Verified Healthy Building for New Construction Core and Shell (Marchio UL per la verifica della salubrità dell'edilizia per esterni e strutture di nuova realizzazione)

UL Verified Healthy Building for New Construction Indoor Air (Marchio UL per la verifica della salubrità dell'edilizia relativamente all'aria degli interni di nuova realizzazione)

UL Verified Healthy Building for New Construction Indoor Air and Water (Marchio UL per la verifica della salubrità dell'edilizia relativamente all'aria e all'acqua degli interni di nuova realizzazione)

UL Verified Healthy Building for New Construction Residential (Marchio UL per la verifica della salubrità dell'edilizia residenziale di nuova realizzazione)

I marchi UL del settore sono riconosciuti a livello mondiale; il processo di verifica comprende rilevazioni in loco ed ispezioni visive, con un approccio scientifico ed effettuato da esperti della qualità degli interni (IEQ). Con oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'IEQ, UL Solutions collabora proattivamente con i team di progetto dei clienti per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e ad ottenere la verifica ottimale per il loro progetto edile. Il marchio UL Verified Healthy Building Mark for New Construction è stato progettato per l'utilizzo congiunto con programmi di certificazione di terzi per la sostenibilità degli edifici, tra cui Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), ENERGY STAR®, Fitwel, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), WELL Building Standard e altri ancora.

Ulteriori informazioni su UL Verified Healthy Building Mark for New Construction.

UL Solutions è il leader globale nella scienza della sicurezza applicata che trasforma in opportunità le sfide legate alla sicurezza, alla protezione e alla sostenibilità per i clienti di oltre 100 paesi. UL Solutions propone servizi di test, ispezione e certificazione, congiuntamente a prodotti software e offerte di consulenza, che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei clienti. I marchi UL di certificazione fungono da riconosciuto simbolo della fiducia nei prodotti dei nostri clienti e riflettono l'impegno instancabile nel portare avanti la missione dell'azienda per la sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, lanciare nuovi prodotti e servizi, navigare nei mercati globali e nelle supply chain complesse e crescere in modo sostenibile e responsabile verso il futuro. La nostra scienza, il vostro punto di forza.

