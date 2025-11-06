Última jornada de puertas abiertas de 2025 en el Holy Name Cemetery & Mausoleum: financiación con 0 % de interés disponible por tiempo limitado

Con una ubicación privilegiada en 823 West Side Avenue, en Jersey City, a solo cinco millas de la ciudad de Nueva York, Holy Name es el único cementerio católico de Jersey City con espacio disponible para las familias que buscan un lugar de descanso sagrado y digno. Con una financiación al 0 % de interés durante 48 meses disponible por tiempo limitado, este evento ofrece una oportunidad única para honrar a los seres queridos y preservar el legado familiar en un entorno sereno y lleno de fe.

Un espacio sagrado de luz, arte y reflexión

Los visitantes descubrirán el impresionante arte litúrgico del mausoleo, que incluye magníficas vidrieras que bañan la capilla con colores radiantes, grandiosas criptas de mármol y luminosos nichos con fachada de vidrio diseñados para la cremación. Cada elemento del Holy Name Cemetery refleja reverencia, belleza y la promesa católica de la vida eterna.

Se anima a los visitantes a explorar la capilla climatizada, que garantiza comodidad y accesibilidad durante todo el año para la oración y el recuerdo. El cementerio también cuenta con un amplio estacionamiento y un cómodo acceso mediante los autobuses NJ Transit y la estación Journal Square PATH, lo que facilita la asistencia de las familias que viajan desde los condados de Hudson y Bergen, o incluso desde la ciudad de Nueva York.

Orientación, flexibilidad y tranquilidad

Durante el fin de semana de puertas abiertas, las familias recibirán asistencia personalizada por parte de nuestros atentos asesores de planificación de servicios funerarios, quienes responderán a sus preguntas, les proporcionarán información detallada y les ayudarán a identificar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades individuales, sin necesidad de cita previa ni compromiso alguno.

"Este último fin de semana de puertas abiertas ofrece una oportunidad inestimable para que las familias exploren los excepcionales espacios de descanso de Holy Name y planifiquen el futuro", afirmó Joseph Heckel, director ejecutivo de Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark. "Gracias a la financiación especial y al asesoramiento personalizado de nuestros asesores de planificación de servicios funerarios, las familias pueden abordar esta importante decisión con confianza y tranquilidad".

Opciones católicas de cremación en un entorno respetuoso

Los nichos del columbario de Holy Name, con su hermoso diseño, ofrecen una alternativa sagrada para los restos cremados dentro de las capillas del mausoleo, lo que permite a las familias enterrar a sus seres queridos en un lugar de oración, sanación y dignidad. Este entorno católico garantiza que los restos cremados sean honrados y cuidados como parte de la tradición sagrada de la Iglesia, lo que ofrece consuelo a las familias durante generaciones.

Visite en persona o explore en línea

Los visitantes pueden simplemente visitar el cementerio Holy Name durante el horario de puertas abiertas o ver una vista previa de la experiencia en línea. La página web del evento incluye impresionantes imágenes tomadas con drones y fotografías que muestran los cuidados jardines del cementerio, la capilla y el interior de los mausoleos. Para obtener más información, o para comunicarse con un asesor de planificación de servicios funerarios, visite www.rcancem.org/open-house-weekend-holy-name y complete el breve formulario de consulta sin compromiso.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Q7Dqr2KrtBs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814154/Catholic_Cemeteries_HN_Orange_Flower.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814155/Catholic_Cemeteries_HN_Chapel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814156/Catholic_Cemeteries_niches_and_marble_crypts.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814157/Catholic_Cemeteries_elegant_glass_front_niches.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2688733/CATHOLIC_CEMETERIES__2025_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark