Ultima Markets a Inter Miláno prenášajú svoje partnerstvo z obrazovky na štadión
News provided byUltima Markets Ltd
Nov 06, 2025, 00:17 ET
MILÁNO, 6. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Ultima Markets oslávila svoje regionálne partnerstvo pre ázijské územie s klubom FC Internazionale Milano (Inter), a usporiadala stretnutie v srdci Milána. To, čo sa začalo online, ožilo v reálnom svete, kde sa vášeň, výkon a zámer stretli pri oslave spoločného úsilia o dokonalosť.
Táto udalosť, ktorá sa konala v sídle Interu, spojila vedúce tímy oboch značiek na súkromnú prehliadku priestorov Heritage a Trophy Room a oficiálny podpisový ceremoniál v Media Room. Oslavy vyvrcholili na štadióne San Siro Stadium, kde hostia sledovali zápas séria A medzi Interom a Fiorentinou.
„Keď stojíme na mieste, kde futbalové legendy písali históriu, pripomína nám to, že výnimočnosť nikdy nie je náhodná. Musí sa zaslúžiť disciplínou, víziou a jednotou," povedal Jean-Philippe Mota, predseda predstavenstva spoločnosti Ultima Markets. „Ide o tie isté vlastnosti, ktoré definujú, ako poskytujeme služby obchodníkom a formujeme značku."
Partnerstvo, oznámené 29. augusta 2025, sa postupne vyvíjalo prostredníctvom spoločných hodnôt integrity, precíznosti a ambícií. Taktiež to inšpirovalo najnovšiu kampaň Ultima Markets pod názvom A Champion's Journey, ktorá oslavuje odolnosť a úspechy v obchodovaní cez optiku športu.
Oslava v Miláne nasledovala po ďalšom kľúčovom míľniku pre spoločnosť Ultima Markets, ktorej britský subjekt Ultima Markets UK Limited nedávno získal povolenie od úradu Financial Conduct Authority (FCA). Tento úspech zdôraznil záväzok spoločnosti k transparentnosti, dôvere a globálnej dôveryhodnosti.
Od obrazovky až po štadión, Ultima Markets a Inter dokázali, že skutoční šampióni dosahujú úspechy všade, kam ich ambície zavedú.
O spoločnosti Ultima Markets
Ultima Markets je licencovaný, ocenený maklér s viacerými aktívami, ktorý ponúka prístup k viac ako 250 nástrojom CFD v rámci forexu, komodít, indexov a akcií. Spoločnosť nedávno získala ocenenie Najpokročilejšia platforma pre obchodovanie s viacerými aktívami v Európe za rok 2025 a je prvým CFD maklérom, ktorý sa pripojil k iniciatíve Globálny pakt OSN.
CFD sú zložité nástroje a prinášajú so sebou vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pred obchodovaním sa uistite, že plne rozumiete rizikám.
O klube Inter
FC Internazionale Milano (Inter), založený v roku 1908, je jedným z najslávnejších európskych futbalových klubov, známy svojou bohatou históriou, ikonickými čierno-modrými farbami a bohatou históriou domácich a medzinárodných triumfov. Inter, s globálnou fanúšikovskou základňou viac ako 530 miliónov členov na celom svete a hlboko zakorenený vo futbalovej excelentnosti, naďalej rozširuje svoju prítomnosť v kľúčových regiónoch sveta.
Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2809963/Photo_1.jpg
Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2809962/Photo_2__1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/5586715/NEW_On_white_01_Logo.jpg
