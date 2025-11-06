Ultima Markets und Inter bringen ihre Partnerschaft vom Bildschirm ins Stadion

MAILAND, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets feierte seine regionale Partnerschaft für den asiatischen Raum mit dem FC Internazionale Milano (Inter) bei einem Zusammentreffen im Herzen von Mailand. Was online begann, wurde in der realen Welt zum Leben erweckt, wo sich Leidenschaft, Leistung und Zielsetzung trafen, um das gemeinsame Streben nach Spitzenleistungen zu feiern.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

In der Zentrale von Inter trafen sich die Führungsteams beider Marken zu einer privaten Führung durch die Heritage- und Trophäenräume sowie zur offiziellen Unterzeichnungszeremonie im Media Room. Die Feierlichkeiten fanden ihren Höhepunkt im San-Siro-Stadion, wo Gäste das Spiel Inter gegen Fiorentina in der Serie A verfolgten.

„Dort zu stehen, wo Fußballlegenden Geschichte geschrieben haben, erinnert uns daran, dass Größe nie zufällig ist. Sie wird durch Disziplin, Visionen sowie Einigkeit verdient", sagte Jean-Philippe Mota, Board Director, Ultima Markets. „Das sind die gleichen Qualitäten, die auch unsere Dienstleistungen für unsere Händler und unsere Marke ausmachen."

Die am 29. August 2025 verkündete Partnerschaft wurde durch gemeinsame Werte wie Integrität, Präzision und Ehrgeiz weiterentwickelt. Sie inspirierte auch „A Champion's Journey", die neueste Kampagne von Ultima Markets, die Handelsstärke und Erfolge durch die Perspektive des Sports würdigt.

Die Feierlichkeiten in Mailand folgten auf einen weiteren wichtigen Meilenstein für Ultima Markets, dessen Gesellschaft im Vereinigten Königreich, Ultima Markets UK Limited, vor Kurzem die Zulassung der Financial Conduct Authority (FCA) erhielt. Diese Leistung unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für Transparenz, Vertrauen und globale Glaubwürdigkeit.

Vom Bildschirm ins Stadion: Ultima Markets und Inter haben bewiesen, dass wahre Champions überall dort auftreten, wo der Ehrgeiz sie hinführt.

Informationen zu Ultima Markets

Ultima Markets ist ein lizenzierter, preisgekrönter Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Das Unternehmen wurde kürzlich als „Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Risiken genau kennen, bevor Sie handeln.

Informationen zu Inter

FC Internazionale Milano (Inter), gegründet 1908, ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine Europas und bekannt für seine traditionsreiche Geschichte, die legendären Schwarz-Blau-Farben sowie eine Erfolgsgeschichte mit nationalen und internationalen Titeln. Mit einer Fangemeinde von weltweit über 530 Millionen Menschen und einer tiefen Verwurzelung in der Welt des Spitzenfußballs baut Inter seine Präsenz in wichtigen Regionen weltweit weiter aus.

