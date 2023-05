UltiMaker dévoile la transformation de sa marque et met en lumière les solutions d'impression 3D pour les professionnels de la fabrication et les enseignants

La nouvelle marque reflète l'accent mis par l'entreprise sur l'accélération de l'innovation en matière d'impression 3D dans tous les secteurs

NEW YORK et UTRECHT, Pays-Bas, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker , un leader mondial de l'impression 3D de bureau, a annoncé aujourd'hui la réforme de ses marques suite à la fusion d'Ultimaker et de MakerBot l'année dernière. La nouvelle identité de marque reflète la vision stratégique de l'entreprise visant à favoriser l'adoption de solutions d'impression 3D de bureau et introduit une nouvelle architecture de produit.

UltiMaker's new brand architecture is designed to ensure that customers can easily find the products best suited to their needs.

La mission de la marque UltiMaker est de façonner l'avenir de la fabrication et du développement de produits, en offrant aux clients d'excellentes solutions et services pour l'impression 3D à travers le monde. La nouvelle marque s'appuie sur les forces combinées des héritages des deux sociétés, garantissant que les clients existants et futurs sont entièrement pris en charge, tout en continuant à construire le premier écosystème d'impression 3D au monde, ce qui promet de permettre une innovation illimitée dans tous les secteurs industriels.

Sous la marque UltiMaker, les imprimantes 3D des séries S et Method prendront en charge la fabrication, le développement de produits et d'autres applications professionnelles. En tant que l'une des imprimantes 3D professionnelles les plus populaires au monde, la série S continuera d'offrir la plus grande variété de matériaux sur le marché, ce qui la rendra flexible pour une multitude d'utilisations, tandis que la série Method se concentrera sur des applications de fabrication plus spécifiques qui peuvent bénéficier de l'accès à une chambre chauffée, des matériaux hautement thermoplastiques spécialisés et un haut niveau de précision dimensionnelle.

Pendant ce temps, la marque MakerBot restera opérationnelle en tant que sous-marque dans le secteur de l'éducation, avec la série MakerBot Sketch destinée à l'apprentissage K-12. Le lancement de Sketch Large l'année dernière a renforcé les offres de MakerBot pour les enseignants et les étudiants, avec un écosystème éducatif complet qu'ils peuvent utiliser. La nouvelle architecture de marque est conçue pour permettre aux clients de trouver facilement les produits et les applications les mieux adaptés à leurs besoins.

« Notre nouvelle marque reflète la force combinée des deux entreprises qui nous ont amenés ici. En réunissant le meilleur des deux mondes, nous sommes mieux équipés pour concrétiser notre vision et continuer à diriger l'industrie de l'impression 3D et à permettre à davantage d'innovateurs de donner vie à leurs idées », a déclaré Nadav Goshen, PDG d'UltiMaker. « Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup réfléchi à cette opportunité passionnante de décider de l'orientation de l'avenir de notre marque. Nos clients restent au cœur de nos décisions, et nous sommes ravis de dévoiler le résultat du parcours de marque d'UltiMaker. »

Tous les produits matériels et logiciels UltiMaker prévoient d'être renommés au cours des 12 à 18 prochains mois.

Note aux rédacteurs :

UltiMaker exposera à Rapid + TCT à Chicago, Illinois, du 2 au 4 mai 2023, au stand 5032. Veuillez contacter [email protected] pour réserver une interview lors de cet événement.

La vidéo ci-dessous met en lumière la nouvelle marque :

https://youtu.be/xy9Hdmu_vXg

À propos d'UltiMaker

UltiMaker est un leader mondial de l'industrie de l'impression 3D dont la mission est d'accélérer l'adoption de la fabrication additive en fournissant un écosystème d'impression 3D de bureau complet composé de matériel, de logiciels et de matériaux. UltiMaker combine deux des principales marques d'impression 3D de bureau - Ultimaker et MakerBot - pour faire progresser la disponibilité de solutions d'impression 3D accessibles et faciles à utiliser pour n'importe quelle application, tout en inspirant l'industrie vers un état futur de fabrication responsable et durable.

Ultimaker est une marque ou une marque déposée d'UltiMaker B.V. MakerBot est une marque ou une marque déposée de MakerBot Industries, LLC. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2067705/UltiMaker_New_Brand_Architecture.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2067704/UltiMaker_Logo.jpg

SOURCE UltiMaker