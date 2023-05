UltiMaker revela a transformação da marca e destaca soluções de impressão 3D para profissionais de manufatura e educadores

A nova marca reflete o foco da empresa em acelerar a inovação da impressão 3D em todos os setores

NOVA YORK e UTREQUE, Holanda, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a UltiMaker, líder global em impressões 3D para área de trabalho, anunciou a reforma de suas marcas após a fusão entre UltiMaker e MakerBot no ano passado. A nova identidade da marca reflete a visão estratégica da empresa de impulsionar a adoção de soluções de impressão 3D para área de trabalho, e apresenta uma nova arquitetura de produto.

UltiMaker's new brand architecture is designed to ensure that customers can easily find the products best suited to their needs.

A missão da marca UltiMaker é moldar o futuro da fabricação e do desenvolvimento de produtos, oferecendo excelentes soluções e serviços para impressão 3D a clientes de todo o mundo. A nova marca se baseia nas forças combinadas dos legados de ambas as empresas, garantindo atendimento para clientes atuais e futuros enquanto segue construindo o ecossistema de impressão 3D líder mundial, que promete inovação ilimitada em todos os setores industriais.

Sob a marca UltiMaker, as impressoras 3D das séries S e Method darão suporte à fabricação, ao desenvolvimento de produtos e a outras aplicações profissionais. Como uma das impressoras 3D profissionais mais populares do mundo, a série S continuará oferecendo a maior variedade de materiais do mercado, tornando-a flexível para uma infinidade de usos, enquanto a série Method se concentrará em aplicações de fabricação mais específicas que podem beneficiar do acesso a uma câmara aquecida e materiais termoplásticos especiais a um alto nível de precisão dimensional.

Enquanto isso, a marca MakerBot permanecerá operacional como uma submarca no setor educacional, com a série MakerBot Sketch voltada para o Ensino Fundamental. No ano passado, o lançamento da Sketch Large fortaleceu as ofertas da MakerBot para educadores e estudantes, com um ecossistema educacional abrangente que eles podem utilizar. A nova arquitetura da marca foi projetada para garantir que os clientes encontrem os produtos e aplicações mais adequadas às suas necessidades facilmente.

"Nossa nova marca reflete a força combinada das duas empresas que nos trouxeram aqui. Ao reunir o melhor dos dois mundos, nós estamos melhor equipados para cumprir nossa visão, seguir liderando o setor de impressão 3D e capacitar mais inovadores a dar vida às suas ideias", disse Nadav Goshen, CEO da UltiMaker. "Nos últimos meses, nós refletimos muito sobre essa empolgante oportunidade de decidir sobre a direção do futuro de nossa marca. Nossos clientes permanecem como prioridade em nossas decisões, e nós estamos ansiosos para revelar o resultado da jornada da marca UltiMaker."

Todos os produtos de hardware e software da UltiMaker devem ser reformulados nos próximos 12 a 18 meses.

Nota aos editores:

A UltiMaker fará sua exposição no Rapid + TCT em Chicago, Illinois, de 2 a 4 de maio de 2023, no estande 5032. Entre em contato pelo e-mail [email protected] para reservar uma entrevista durante esse evento.

O vídeo abaixo destaca a nova marca:

https://youtu.be/xy9Hdmu_vXg

Sobre a UltiMaker

A UltiMaker é uma líder global no setor de impressão 3D com a missão de acelerar a adoção da fabricação de aditivos, oferecendo um ecossistema abrangente para área de trabalho de impressões 3D de hardware, software e materiais. A UltiMaker combina duas das principais marcas de impressão 3D para área de trabalho — UltiMaker e MakerBot — para disponibilizar as soluções de impressão 3D de forma acessível e fácil de usar para qualquer aplicação enquanto inspira o setor a um estado futuro de fabricação responsável e sustentável.

A UltiMaker é uma marca comercial ou marca registrada da UltiMaker B.V. MakerBot é uma marca comercial ou marca registrada da MakerBot Industries, LLC. Todas as demais marcas pertencem aos respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2067705/UltiMaker_New_Brand_Architecture.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2067704/UltiMaker_Logo.jpg

FONTE UltiMaker

SOURCE UltiMaker