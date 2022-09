Ultimaker et MakerBot annoncent la finalisation de leur fusion

La nouvelle société privée se concentrera sur l'accélération de l'innovation en matière d'impression 3D et sur l'adoption mondiale des solutions d'impression 3D de bureau

NEW YORK et UTRECHT, Pays-Bas, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MakerBot et Ultimaker, deux leaders de l'impression 3D de bureau, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de leur fusion. Sous la nouvelle marque, UltiMaker, la société vise à fournir du matériel, des logiciels et des matériaux d'impression 3D faciles à utiliser et accessibles pour toutes les applications, conduisant l'industrie vers un état futur de fabrication responsable et durable.

En combinant la plateforme de produits des deux sociétés, UltiMaker continuera à offrir une large gamme de solutions aux clients, avec des marques bien établies telles que les imprimantes 3D MakerBot METHOD®, MakerBot SKETCH® et MakerBot Replicator®, et MakerBot CloudPrint™ ainsi que l'Ultimaker 2+ Connect, l'Ultimaker S3, l'Ultimaker S5 et l'Ultimaker S5 Pro Bundle. De plus, les communautés ouvertes, Ultimaker Cura et MakerBot Thingiverse® continueront d'être gérées par la nouvelle société.

La nouvelle entité investira des capitaux afin d'accélérer la croissance, de stimuler l'innovation en matière de nouveaux produits, de poursuivre la recherche et le développement, et de renforcer sa présence en Amérique, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans la région Asie-Pacifique par l'expansion des marchés. Nadav Goshen sera le fer de lance de la nouvelle société en tant que PDG, tandis que l'ancien PDG d'Ultimaker, Jürgen von Hollen, a décidé de quitter l'entreprise après avoir aidé à l'intégration et aux plans de transition de la nouvelle société au cours des prochains mois.

« Alors que nous entamons le prochain chapitre ensemble en tant qu'UltiMaker, nous continuerons à nous concentrer sur le développement d'innovations en matière d'impression 3D afin de faire progresser la disponibilité de solutions d'impression 3D accessibles et faciles à utiliser », a déclaré Nadav Goshen, PDG d'UltiMaker. « En combinant nos équipes et notre expertise technique, nous pouvons travailler au développement et à la livraison d'un portefeuille complet de produits pour soutenir les applications professionnelles, éducatives et de l'industrie légère. »

« L'achèvement de la fusion étant derrière nous, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la poursuite de l'intégration des deux entreprises et commencer à créer une valeur significative pour les clients avec des solutions d'impression 3D de pointe », a déclaré Jürgen von Hollen. « Au cours des prochains mois, je suis impatient d'aider les équipes à démarrer et à tirer le meilleur parti des opportunités nouvellement offertes. »

L'achèvement de la fusion permet à UltiMaker de travailler à la consolidation des deux organisations et des lignes de produits. La combinaison des portefeuilles de produits des deux sociétés permettra à UltiMaker d'offrir une large gamme de produits pour différentes applications aux clients du monde entier. De plus, la nouvelle société prévoit d'amplifier les efforts de R&D afin de développer de nouveaux produits pour le secteur de l'éducation et les clients professionnels, avec de nouvelles innovations matérielles et logicielles à l'horizon proche.

La nouvelle société continuera à opérer à New York et aux Pays-Bas.

À propos de MakerBot

MakerBot était un leader mondial de l'impression 3D de bureau qui a redéfini les normes de l'impression 3D en matière de sécurité et d'émissions, de fiabilité, d'accessibilité, de précision et de facilité d'utilisation.

MakerBot, MakerBot CloudPrint, MakerBot METHOD, MakerBot SKETCH, MakerBot Replicator et Thingiverse sont des marques ou des marques déposées de MakerBot Industries, LLC. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Ultimaker

Ultimaker s'est donné pour mission d'accélérer la transformation du monde vers des solutions flexibles, autonomisantes et durables grâce à une plateforme permettant aux clients de tirer parti de divers produits et services d'impression 3D. Ultimaker a fourni une intégration transparente du matériel, des logiciels et des matériaux, y compris un écosystème de partenaires, qui fonctionne tout simplement.

