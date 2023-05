Ultimaker lança a Method XL 3D Printer para fornecer exatidão e precisão incomparáveis para aplicações na engenharia

Com uma câmara de construção aquecida com temperatura controlada e placa de construção aquecida, a nova Method XL foi projetada para imprimir grandes peças de produção com qualidade de fabricação ABS.

NOVA YORK e UTRECHT, Países Baixos, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Ultimaker, líder global em impressão 3D, anuncia hoje o lançamento da Method XL, a solução definitiva de impressão 3D para aplicações na engenharia, oferecendo impressão de precisão com materiais industriais sem comprometer o tamanho da peça. A Ultimaker® Method™ XL 3D Printer foi projetada para oferecer a precisão e o desempenho da produção industrial com a flexibilidade e a acessibilidade de uma impressora 3D de área de trabalho.

Method XL, the ultimate 3D printing solution, combining the precision and performance of industrial production with the flexibility and affordability of a desktop 3D printer.

A versão mais recente de impressoras do catálogo profissional da Ultimaker preenche a lacuna entre impressoras 3D de área de trabalho e industriais, oferecendo uma fusão perfeita de acessibilidade e desempenho. Com um amplo volume de construção de 305 mm x 305 mm x 320 mm e uma precisão dimensional de ± 0,2 mm[1], ela permite projetos mais ambiciosos, desde protótipos funcionais até peças de uso final.

A Method XL foi projetada para criar peças grandes, complexas e duráveis usando materiais industriais como a fibra ABS-R e ABS Carbon. A câmara aquecida, que pode atingir até 100 °C, foi projetada para permitir ótimos resultados ao imprimir com ABS, um dos materiais mais populares e desafiadores para imprimir com sucesso em uma impressora 3D de área de trabalho, pois tende a dobrar e deformar. Uma novidade na série Method é a placa de construção aquecida da Method XL, um bônus para os clientes que desejam uma camada extra de segurança para evitar deformações e problemas de adesão de camadas. Tanto a placa de construção aquecida quanto a câmara de construção aquecida controlada por temperatura se combinam para criar um ambiente estável para a impressão de peças precisas e resistentes de todos os tamanhos.

"A missão da Ultimaker é aumentar a adoção da impressão 3D na fabricação. Vimos que havia falta de recursos industriais em nível de produção em impressoras 3D mais acessíveis e fáceis de usar", disse Nadav Goshen, CEO da Ultimaker. "Com a Method XL, acreditamos estar trazendo aos clientes a melhor solução de impressão 3D do mercado para aplicações na engenharia. A Method XL é a única impressora 3D em sua classe de preços com uma câmara aquecida e uma placa de construção aquecida para imprimir peças grandes e precisas com plásticos de moldagem por injeção, como o ABS. Com a capacidade de imprimir peças maiores, os clientes podem obter maior produção e eficiência, tornando a Method XL uma excelente escolha para quem procura levar a impressão 3D para o próximo nível."

Com seu amplo volume de construção, alta precisão dimensional, câmara de construção aquecida e placa de construção aquecida, a Method XL pode imprimir plásticos de produção a uma fração do custo das máquinas industriais e com a facilidade das impressoras 3D de área de trabalho. Combinada com o RapidRinse™, um material de suporte solúvel em água de rápida dissolução, a Method XL simplifica e deixa a impressão com ABS um processo ainda mais tranquilo. Com o RapidRinse, é possível obter uma remoção de suporte mais rápida para peças FDM complexas, resultando em um acabamento de superfície mais refinado. Para um arquivo CAD perfeito para o fluxo de trabalho da peça impressa, a Method XL sincroniza diretamente com o software CloudPrint™, permitindo que os clientes carreguem, monitorem e rastreiem facilmente seus trabalhos de impressão a partir do seu navegador de internet.

A Method XL expande o campo de possibilidades, com compatibilidade com uma ampla gama de materiais industriais por meio de sua plataforma de materiais abertos e do LABS Experimental Extruder. Os materiais atualmente disponíveis por meio do programa LABS incluem o Jabil SEBS, um material macio com propriedades flexíveis semelhante à borracha. O Polymaker Polymax™ PC, um material de policarbonato que combina força, robustez e resistência ao calor, e o LEHVOSS PAHT 9891, um náilon reforçado com fibra de carbono capaz de suportar altas temperaturas. A Method XL também oferece uma caixa de material externa com controle de umidade, garantindo desempenho máximo de materiais profissionais. A impressora vem equipada com um filtro HEPA e um filtro de carbono ativado para impressões 3D mais seguras em ambientes internos.

Para mais informações, acesse ultimaker.com/methodxl.

Sobre a Ultimaker

A Ultimaker é líder global em impressão 3D, focada em moldar o futuro da fabricação e do desenvolvimento de produtos. Com uma ampla gama de soluções de impressão 3D de ponta, incluindo as populares séries S e Method, e um amplo portfólio de materiais de impressão 3D, a Ultimaker está abrindo caminho para a inovação em todos os setores. Como parte de sua dedicação ao avanço da educação, a Ultimaker também oferece a submarca MakerBot e a série Sketch, fornecendo um dos ecossistemas de impressão 3D mais abrangentes para o aprendizado em sala de aula. Com foco em confiabilidade, precisão e inovação, a Ultimaker está capacitando os clientes a ultrapassar os limites do que é possível. Saiba mais em www.ultimaker.com.

A Ultimaker é uma marca comercial ou marca registrada da Ultimaker Holding B.V. A MakerBot, CloudPrint e RapidRinse são marcas comerciais ou marcas registradas da MakerBot Industries, LLC. Todas as outras marcas pertencem aos respectivos proprietários.

[1] ± 0,2 mm ou ± 0,002 mm por mm de deslocamento (o que for maior). Com base em testes internos de geometrias selecionadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2080745/UltiMaker_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2067704/UltiMaker_Logo.jpg

FONTE UltiMaker

SOURCE UltiMaker