UltiMaker lance la Factor 4, une nouvelle norme en matière d'impression 3D industrielle

L'imprimante Factor 4 d'UltiMaker est la dernière solution phare de l'entreprise pour la prise en charge des applications industrielles légères

NEW YORK et GELDERMALSEN, Pays-Bas, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker , l'un des leaders mondiaux de l'impression 3D, a annoncé aujourd'hui la sortie de son imprimante 3D industrielle UltiMaker Factor 4 , conçue pour amener la fabrication au niveau supérieur en matière d'efficacité et de fiabilité. La Factor 4 est une solution d'impression 3D de bout en bout pour les applications industrielles légères.

L'imprimante 3D UltiMaker Factor 4 a été conçue pour le développement et la production d'outils et de composants essentiels. Grâce à la prise en charge des matériaux d'ingénierie, à la double extrusion à entraînement direct, aux rapports de qualité d'impression embarqués, au volume de construction à température contrôlée et à d'autres fonctionnalités innovantes, elle offre des niveaux de prévisibilité élevés et une variance minimale. S'appuyant sur plus d'une décennie de dévouement envers l'ouverture et l'accessibilité, la machine prendra en charge l'un des plus vastes portefeuilles de matériaux du marché pour une large variété d'applications, notamment les pièces finales, le prototypage fonctionnel, les outils de manufacture et la fabrication en petites séries de composants auxiliaires et de pièces de rechange.

La Factor 4 offre un volume de construction à température contrôlée de 330 x 240 x 300 mm et un chauffage uniforme de la matrice, garantissant ainsi des performances constantes sur l'ensemble du plateau de construction. Conçue pour les secteurs de la fabrication et de l'industrie, elle est dotée d'un nouveau noyau d'impression haute température qui permet aux ingénieurs d'imprimer à des températures allant jusqu'à 340°C, ce qui permet l'utilisation d'une gamme élargie de matériaux haute performance, résistants à la température et durables tels que le nouveau UltiMaker PPS CF, un matériau composite haute température. L'imprimante utilise efficacement le lit chauffant et le flux d'air à contrôle actif de la chambre pour gérer la température du volume de construction jusqu'à 70°C, garantissant des conditions de traitement optimales spécifiques aux matériaux et des pièces d'une qualité constante, quel que soit l'endroit où se trouve l'imprimante 3D.

Testé de manière approfondie pour atteindre un taux de réussite d'impression de plus de 95 % et une précision dimensionnelle de ± 0,2 mm ou ± 0,2 % de la longueur nominale de l'élément,1 la Factor 4 est conçue pour fournir des résultats cohérents sur plusieurs machines, ce qui est optimal pour la production de pièces standardisées pour la fabrication distribuée. La polyvalence, la fiabilité et la facilité d'utilisation de cette imprimante en font un outil idéal pour les industries cherchant à optimiser leurs flux de production et accélérer leur développement. Les derniers profils d'impression pour la Factor 4, disponibles sur Cura 5.7.1, permettent d'imprimer en utilisant des matériaux techniques tels que le PET-CF et le nylon avec des niveaux de productivité similaires à ceux du Tough PLA et du PETG, doublant ainsi la vitesse d'impression par rapport à la série UltiMaker S.2

« Notre engagement envers nos clients va au-delà de la fourniture d'une imprimante 3D ; nous offrons un écosystème complet d'impression 3D, qui inclut le matériel, les logiciels, les matériaux, la formation et l'assistance », a déclaré Michiel Alting von Geusau, PDG d'UltiMaker. « Grâce à notre assistance complète, nous aidons nos clients à naviguer au travers des complexités de l'impression 3D et à identifier les opportunités. Le marché de l'industrie légère recèle un potentiel inexploité, et nous pensons que la Factor 4 permettra aux clients d'explorer davantage les possibilités d'application dans ce domaine. Grâce à son efficacité et à sa polyvalence, la Factor 4 promet un retour sur investissement rapide, permettant ainsi aux entreprises de tirer parti des avantages de l'impression 3D au maximum. »

Principales caractéristiques de l'UltiMaker Factor 4 :

Une performance de qualité industrielle : d'une conception robuste en acier, aluminium et verre, la Factor 4 a parfaitement sa place en usine. L'imprimante est dotée d'un volume de construction à triple isolation, d'une boucle fermée et d'une double extrusion à entraînement direct, d'un nivellement automatique du lit par induction et d'un plateau de construction flexible revêtu de PEI, ce qui garantit une production constante même en cas de tâche complexe et difficile. Ces caractéristiques, associées au tout nouveau portique à pont en H et à un cadre rigide entièrement métallique, permettent des mouvements à grande vitesse d'une haute précision.

Une manutention et un entreposage automatiques des matériaux : le système intégré de manutention des matériaux à faible taux d'humidité permet aux ingénieurs de gérer leurs travaux d'impression en toute fiabilité. La station de matériaux est climatisée, avec des niveaux d'humidité maintenus en dessous de 15 %, et peut contenir jusqu'à six bobines de filaments en parfait état. Elle est dotée d'une fonction de changement automatique des matériaux qui permet de passer d'une bobine à l'autre en toute transparence, éliminant ainsi les temps d'arrêt et garantissant une impression sans interruption pour ceux qui impriment une pièce pouvant nécessiter plusieurs jours de travail ou plusieurs bobines.

Une grande diversité de matériaux disponibles : la nouvelle imprimante élargit sa gamme de matériaux de haute performance de qualité industrielle, permettant la production de pièces dont l'intégrité structurelle est vérifiée, des matériaux flexibles aux composites à haute température tels que l'UltiMaker PPS CF. L'UltiMaker PPS CF est un matériau thermoplastique semi-cristallin renforcé de fibre de carbone. Ce matériau ignifugé possède une résistance à la température supérieure à 230°C. Il offre une alternative très performante à l'acier ou à l'aluminium pour les pièces moins exigeantes, permettant aux utilisateurs de débloquer de nouvelles applications industrielles.

Une intégration transparente du flux de travail : la version UltiMaker Cura 5.7.1 propose de nouveaux profils d'impression pour la Factor 4, personnalisés et réglés pour une qualité et des performances d'impression optimales. Avec la reconnaissance automatique des matériaux UltiMaker et des noyaux d'impression dans Cura, la Factor 4 offre une expérience d'impression 3D fluide. L'imprimante est également compatible avec les principaux logiciels de CAO.

Un rapport puissant sur le processus d'impression intégré : la machine est dotée d'un écran tactile capacitif de 7 pouces et d'une série de capteurs situés dans la tête d'impression, le volume de construction et le système automatisé de chargement des matériaux, qui surveillent les données en temps réel et fournissent des rapports détaillés sur les performances de l'imprimante et des matériaux après chaque travail d'impression, facilitant ainsi la validation des pièces et le contrôle de la qualité.

Un système modulaire pour un entretien simplifié : l'imprimante dispose d'une conception modulaire permettant des réparations et un entretien faciles, minimisant le temps d'arrêt et maximisant la productivité.

« Avec la Factor 4, nous introduisons une solution industrielle fiable qui constitue un investissement solide à long terme », a déclaré Andrea Gasperini, chef de produit en solutions B2B pour UltiMaker. « Nous continuons à nous concentrer sur la mise sur le marché de produits pouvant répondre aux besoins actuels, mais pouvant aussi s'adapter et s'améliorer au fil du temps. La Factor 4 offre la fiabilité qui a fait la réputation des produits UltiMaker, tout en étant capable de s'intégrer de manière transparente aux autres machines industrielles et processus de production. »

Les matériaux disponibles pour la Factor 4 comprennent l'UltiMaker PPS CF et d'autres matériaux de marque UltiMaker tels que PLA, Tough PLA, nylon, PETG, PET CF et PVA, ainsi que des matériaux validés de BASF Forward AM, Kimya, Polymaker, LEHVOSS, Jabil, et d'autres fournisseurs. La Factor 4 est compatible avec les matériaux disponibles sur le marketplace UltiMaker, avec 250 profils d'impression prédéfinis, et elle prend en charge un filament de 2,85 mm.

L'imprimante est équipée d'un filtre HEPA intégré et d'un grand bouton rouge « STOP », pour garantir une impression 3D plus sûre partout dans les environnements d'usine ou de bureau.

La livraison de la Factor 4 devrait commencer en mai 2024. Prenez contact avec un partenaire UltiMaker certifié pour trouver un espace de démonstration de la Factor 4 près de chez vous.

Pour en savoir plus sur l'UltiMaker Factor 4, rendez-vous sur ultimaker.com/factor-4/ .

La Factor 4 sera exposée à la Foire de Hanovre du 22 au 26 avril 2024, à Hanovre, en Allemagne, au stand D35 dans le Hall 17. Les experts d'UltiMaker seront présents sur le stand pour discuter des solutions de fabrication additive de l'entreprise pour le secteur industriel. Andrea Gasperini, chef de produit en solutions B2B pour UltiMaker, fera également une présentation sur la puissance de la fabrication additive pour la production le 22 avril à 16 heures (CET) au stand B40, Hall 17.

UltiMaker présentera également la Factor 4 et d'autres solutions professionnelles d'impression 3D au salon TCT Asia, du 7 au 9 mai 2024 au stand 8F90, Hall 8.1 du Centre national d'exposition et de congrès de Shanghai.

Témoignages recueillis auprès de clients et de partenaires

Johannes Karl, responsable des solutions client 3D chez Krones

« L'UltiMaker Factor 4 est incroyable. La vitesse et la qualité d'impression sont à elles seules d'un niveau industriel. Le contrôle de la qualité et la technologie des capteurs supplémentaires répondent aux normes les plus rigoureuses de l'industrie. La Factor 4 améliore nos possibilités en matière de nouvelles applications avec la plus large gamme de matériaux à haute performance. »

Firat Hizal - responsable de la gestion des produits pour les solutions d'extrusion additive chez BASF Forward AM

« En tant que partenaire stratégique dans l'écosystème UltiMaker, BASF Forward AM a eu la possibilité d'optimiser les profils de nos matériaux Ultrafuse® pour la Factor 4, en s'assurant qu'ils fonctionnent parfaitement avec la nouvelle machine dès sa sortie. Les fonctionnalités améliorées, y compris le système automatisé de matériaux amélioré et l'extrudeuse à entraînement direct, accroissent les capacités de nos matériaux. Cela permet une impression stable et débloque de nouvelles possibilités, en particulier pour les matériaux plus souples comme l'Ultrafuse® TPU 85A. De plus, nous avons validé la compatibilité avec la machine de notre filament recyclé rPET Ultrafuse® et de notre filament métallique unique Ultrafuse® 17-4PH, ainsi que celle de notre couche de support Ultrafuse®. Nous pensons que la Factor 4 représente une avancée décisive dans le domaine de l'impression 3D, et nous nous réjouissons à la perspective d'une plateforme cohérente qui optimise davantage la productivité sans compromettre la qualité. »

Benoit Stoeux, PDG de Kimya

« En tant que PDG de Kimya, je suis ravi de constater l'évolution remarquable de notre collaboration avec UltiMaker, un parcours qui a commencé en 2021 et a depuis transformé le paysage de la fabrication additive. Avec la Factor 4, nous avons apporté un changement important en intégrant des matériaux avancés tels que l'ABS-ESD et le PEKK-A de Kimya. Conçus pour l'excellence, ces matériaux offrent des performances supérieures dans les secteurs de l'électronique, du transport et de la défense. Grâce à la Factor 4, nous avons réussi notre objectif consistant à « réussir du premier coup » lors de l'impression. La combinaison de la Factor 4 et du PEKK-A nous a permis d'atteindre un taux de réussite d'impression de plus de 95 %. En comparaison des autres polymères, le PEKK-A présente une résistance mécanique, thermique et chimique plus élevée. Pour la première fois, nous disposons d'un matériau à haute performance et à haute température disponible sur une machine à chambre de contrôle de la température. Il s'agit d'un énorme changement sur le marché. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme en offrant une précision, une fiabilité et une innovation à la pointe de l'industrie. »

1 Un taux de réussite de 95 % et une précision dimensionnelle de ± 0,2 mm ou ± 0,2 % ont été obtenus lors de tests avec UltiMaker PLA, Tough PLA, PETG, PET CF et PPS CF.

2 Des tests internes montrent une augmentation de 50 % de la productivité lors de l'impression avec des matériaux de marque UltiMaker PET-CF et nylon, par rapport à l'impression sur l'UltiMaker S7.