Ultimaker se transforma em uma plataforma que impulsiona a inovação e o crescimento em todo o mundo

UTRECHT, Holanda, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A volatilidade crescente dos mercados globais, impulsionada por eventos como a atual pandemia, ressalta a necessidade de as empresas aumentarem a flexibilidade de suas operações. Algumas recorreram à tecnologia e soluções de impressão 3D para se manterem no topo de suas cadeias de suprimentos. A Ultimaker, líder no setor de impressão 3D profissional, hoje permite que as empresas aproveitem ao máximo suas operações, agregando todas as impressoras 3D Ultimaker com o software Ultimaker Essentials. Isso dá aos clientes uma plataforma para aproveitar o Ultimaker Ecosystem, de forma integral, oferecendo a maior diversidade de produtos e serviços do setor. O anúncio de hoje na Ultimaker Transformation Summit também inclui o lançamento de dois novos planos de assinatura de software, o Ultimaker Professional e o Ultimaker Excellence, para ajudar as empresas a distribuir e profissionalizar a impressão 3D em escala global.