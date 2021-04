Ultimaker se transforme en société plateforme qui stimule l'innovation et la croissance au niveau mondial

La plateforme d'impression 3D lancée par Ultimaker permet de développer, d'entretenir et d'orchestrer les produits et services de l'écosystème, notamment les accessoires matériels, les matériaux, les logiciels et autres services. Pour garantir la meilleure expérience client, Ultimaker certifiera les produits et services de l'écosystème qui ont été testés avec la plateforme. Ultimaker fournira des interfaces ouvertes, des API et d'autres outils à la communauté de développeurs et soutiendra ces communautés pour stimuler l'innovation et les cas d'utilisation. La plateforme se concentre sur les flux de travail de bout en bout, en passant par la possibilité pour les ingénieurs de collaborer sur une conception jusqu'au stockage des applications et à l'impression à la demande.

Selon Jürgen von Hollen, PDG d'Ultimaker : « Ultimaker occupe une position unique en tant que leader sur le segment de l'impression 3D professionnelle, proposant à la fois des solutions matérielles et logicielles. Cette plateforme est une réelle évolution : elle élève nos capacités actuelles et permet à nos partenaires et à notre écosystème diversifié d'offrir une expérience client transparente, innovante et à l'épreuve du temps. Nous pensons que toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, doivent avoir la possibilité de profiter de la plateforme et de l'écosystème. Cela leur permet de rester flexibles et productives dans un monde instable. »

Nouveaux logiciels

Fidèle à sa nouvelle stratégie, Ultimaker intègre toutes ses nouvelles imprimantes 3D à Ultimaker Essentials. Pour les entreprises qui souhaitent développer et professionnaliser davantage leurs activités d'impression 3D, Ultimaker a lancé deux nouveaux plans pour les logiciels.

Ultimaker Professional : aide à professionnaliser l'innovation en matière d'impression 3D grâce à la collaboration et à des logiciels avancés.

aide à professionnaliser l'innovation en matière d'impression 3D grâce à la collaboration et à des logiciels avancés. Ultimaker Excellence : une solution complète et personnalisée visant à accélérer la transformation numérique des entreprises.

Les plans logiciels comprennent cinq nouveaux éléments :

Une formation en ligne supplémentaire

Les entreprises peuvent accroître le succès de l'impression 3D grâce à de nouveaux modules d'apprentissage en ligne.

Une bibliothèque d'applications globale, hébergée dans le cloud, permettant de faciliter la collaboration et le développement d'applications.

Les utilisateurs ont un aperçu des imprimantes individuelles, du parc d'impression, des projets et des applications, et ils peuvent accéder aux données et les analyser avec PowerBI. Cette fonction simplifie la prise de décision basée sur les données et l'élaboration d'un dossier commercial solide pour démontrer le retour sur investissement.

Les utilisateurs peuvent ouvrir directement les fichiers CAO dans Ultimaker Cura, sans avoir à les convertir en .STL. Ultimaker Digital Factory réduit également le basculement entre les composants logiciels.

Les utilisateurs peuvent accélérer la transformation numérique et bénéficier d'une compatibilité totale avec les processus établis. Ils peuvent également recourir au soutien d'experts en cas de besoin.

Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité, consultez le site ultimaker.com

Ultimaker

Fondée en 2011, Ultimaker a pour mission d'accélérer la transformation du monde vers des solutions flexibles, puissantes et durables. 380 employés collaborent dans le monde entier pour fournir une plateforme qui permet aux clients de profiter pleinement de l'écosystème unique d'Ultimaker, qui offre la plus grande diversité de produits et de services d'impression 3D du secteur. Ultimaker offre une intégration transparente de matériel informatique, de logiciels et de matériels qui fonctionne parfaitement.

