Últimas semanas de inscrições no Programa de mentoria para empreendedoras da EY

Winning Women Brasil é gratuito e visa gerar maior visibilidade e apoio a negócios liderados por mulheres com alto potencial de crescimento

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, está com as inscrições gratuitas abertas para a nova turma do programa Winning Women Brazil. O prazo se encerra este mês. Completando dez anos de existência, apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino no país são os principais pilares do WWB, sem contar a possibilidade de intensificar o networking e o conhecimento das empresas selecionadas em diferentes áreas como gestão, liderança, relacionamento e branding, de modo que, assim, possam lidar melhor com os desafios diários.

As empreendedoras escolhidas são mulheres fundadoras e/ou sócias da empresa, que necessitam das ferramentas para ajudar a escalar seus negócios de maneira sustentável. A seleção é feita por um time de conselheiras do programa e que tem como pilares que auxiliam na escolha: espírito empreendedor, visão estratégica de liderança, crescimento profissional, potencial inovador e impacto na sociedade.

Segundo Raquel Teixeira, sócia líder da EY Private para América do Sul e líder dos programas Winning Women e Empreendedor do Ano, "só é possível que haja um desenvolvimento igualitário e justo com a valorização do empreendedorismo feminino. E é isso que buscamos com esse programa da EY. Como mulher, precisamos fomentar ainda mais a capacidade empreendedora e de negócios de outras mulheres para contribuir significativamente para esse desenvolvimento".

Para participar do programa, é necessário que a candidata seja a principal tomadora de decisões da empresa com participação mínima de 51% no negócio, além de um faturamento anual a partir de R$3 milhões.

A mentoria dura um ano e as escolhidas são acompanhadas por executivas de prestígio do mercado e um time de especialistas EY, durante sessões e eventos. Além disso, as empreendedoras selecionadas também têm a oportunidade de trocar experiências e ampliar sua rede de contatos.

Além da edição nacional, o programa foi lançado globalmente em 2007 e vem criando uma comunidade global de mulheres empreendedoras que, no ano passado, eram mais de 800 em 49 países.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro de 2023 e podem ser feitas pelo link.

Winning Women 2023:

Período de inscrição: até 28/02/23 aqui

Duração: a mentoria dura um ano

Gratuito

Formato Híbrido

