ULTIMATE SANTORINI DAY À L'ÉTÉ 2026 AVEC LE ROYAL BEACH CLUB SANTORINI ET DES VISITES DES HAUTS LIEUX DE L'ÎLE

MIAMI, 29 octobre 2025/PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE : RCL) propose la journée ultime à Santorin. Prévu pour l'été 2026, le Royal Beach Club Santorini accueillera les vacanciers de Royal Caribbean et de Celebrity Cruises, associant les plages volcaniques à couper le souffle de cette île grecque emblématique à la marque de fabrique de la compagnie ainsi qu'à l'esprit et à la culture grecs bien vivants pour créer l'expérience ultime à Santorin. Le club de plage fera partie de cette aventure de l'Ultimate Santorini Day, qui comprendra une journée d'exploration des joyaux de l'île, des bâtiments blanchis à la chaux aux églises à dôme bleu d'Oia, ainsi qu'une balade à travers les boutiques, les cafés et les galeries d'art de Fira. Les touristes pourront parcourir tous ces passages obligés en profitant aussi de l'ambiance méditerranéenne du club de plage.

« L'ouverture d'un Royal Beach Club à Santorin, l'un des sites les plus prisés et les plus beaux du monde, est une étape audacieuse qui nous permettra d'ici à 2028 de faire passer notre portefeuille de destinations touristiques de deux à huit, en proposant aux clients davantage de possibilités de vivre des expériences mémorables avec nous », a déclaré Jason Liberty, President et CEO de Royal Caribbean Group. « Nous sommes impatients de faire découvrir à nos hôtes les splendeurs de Santorin, ses villages emblématiques comme la célèbre culture des clubs de plage de la mer Égée, autour d'une expérience équilibrée et authentique de l'île. »

« Santorin est une destination incroyable que nos clients adorent explorer, et avec ce nouveau club de plage, nous sommes en mesure d'apporter le meilleur de l'île, accompagné de la qualité de service qui fait la réputation de Royal Caribbean », a expliqué Michael Bayley, President et CEO de Royal Caribbean.

Alors que Royal Caribbean Group se prépare à ouvrir son club l'été prochain, l'expérience ultime du club de plage de la compagnie présentera une nouvelle façon innovante de réduire la congestion de l'île en répartissant mieux les flux de visiteurs qui se rendent à Santorin. Les vacanciers pourront commencer leur voyage à trois endroits différents, ce qui permettra de limiter l'affluence tout en libérant un maximum de temps pour se plonger dans l'atmosphère de l'île.

Alors que la première expérience de Royal Beach Club s'apprête à être lancée aux Bahamas en décembre, le Royal Beach Club Santorini vient enrichir les destinations terrestres exclusives de la compagnie, à l'image du prestigieux Perfect Day at CocoCay, qui a bouleversé le secteur des croisières et redéfini l'avenir des vacances en croisière.

Outre Perfect Day at CocoCay, aux Bahamas, et Labadie à Haïti, les futures offres de vacances terrestres de Royal Caribbean Group comprendront le Royal Beach Club Paradise Island aux Bahamas (2025), Southernmost Hotel on Earth The Cormorant at 55 South, au Chili (2026), le Royal Beach Club Santorini (2026), le Royal Beach Club Cozumel au Mexique (2026), Perfect Day Mexico (2027) et le Royal Beach Club South Pacific à Lelepa (2028).

À propos de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE : RCL), leader du secteur du tourisme, dispose d'une flotte mondiale de 68 navires répartis entre ses cinq marques pour desservir les sept continents. Le groupe se donne pour mission de proposer chaque année à des millions de clients les meilleures vacances responsables grâce à son portefeuille de marques de premier ordre, notamment Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Silversea, ainsi qu'à une offre en expansion d'expériences de vacances terrestres avec Perfect Day at CocoCay et la Royal Beach Club Collection. La compagnie détient également 50 % d'une coentreprise qui exploite TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises. Riche d'une longue tradition d'innovation, Royal Caribbean Group propose en permanence de nouveaux produits attrayants et de nouvelles expériences palpitantes pour les voyageurs, qui contribuent à façonner l'avenir du tourisme d'agrément. Pour en savoir plus, consultez les sites royalcaribbeangroup.com ou rclinvestor.com .

