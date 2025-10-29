- Ultimate Santorini Day llega en el verano de 2026 con Royal Beach Club Santorini y tours por los lugares de moda de la isla

Royal Caribbean Group amplía su sólida oferta vacacional de dos a ocho destinos terrestres para 2028

MIAMI, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) trae el día definitivo a Santorini. Con apertura prevista para el verano de 2026, Royal Beach Club Santorini recibirá a los viajeros de Royal Caribbean y Celebrity Cruises y combinará las impresionantes playas volcánicas de esta icónica isla griega con las experiencias exclusivas de la compañía y el vibrante espíritu y cultura griegos para crear la experiencia definitiva en Santorini. El club de playa formará parte de Ultimate Santorini Day que incluirá un día explorando las joyas de la isla, desde los edificios encalados y las iglesias con cúpulas azules de Oia, hasta un paseo por las tiendas, cafeterías y galerías de arte de Fira. Los viajeros tendrán la oportunidad de completar su lista de deseos mientras disfrutan del ambiente mediterráneo del club de playa.

"Ampliar nuestra Royal Beach Club Collection para incluir Santorini, uno de los destinos más populares y hermosos del mundo, es un gran paso adelante para ampliar nuestra cartera vacacional de dos a ocho para 2028, ofreciendo a los huéspedes más maneras de vivir experiencias inolvidables con nosotros", afirmó Jason Liberty, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean Group. "Estamos encantados de conectar a los huéspedes con las joyas de Santorini, desde sus icónicos pueblos hasta la famosa cultura de clubes de playa del mar Egeo, creando una experiencia isleña equilibrada y auténtica".

"Santorini es un destino increíble que a nuestros huéspedes les encanta explorar, y con este nuevo club de playa, podemos ofrecer lo mejor de la isla con el servicio exclusivo que caracteriza a Royal Caribbean", afirmó Michael Bayley, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean.

Mientras Royal Caribbean Group se prepara para la apertura del club de playa el próximo verano, la experiencia definitiva de club de playa de la compañía ofrecerá una innovadora forma de descongestionar la isla al distribuir mejor a los huéspedes que llegan a Santorini. Los turistas pueden comenzar su viaje en uno de tres lugares, minimizando las aglomeraciones y maximizando el tiempo dedicado a disfrutar de las vistas y los sonidos.

Con el lanzamiento de la primera experiencia Royal Beach Club en Las Bahamas este diciembre, Royal Beach Club Santorini se suma a la creciente oferta de destinos terrestres exclusivos de la compañía vacacional, que incluye el prestigioso Perfect Day at CocoCay, que revolucionó la industria de los cruceros y redefinió el futuro de las vacaciones en crucero.

Además de Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas y Labadee en Haití, la oferta de vacaciones terrestres de Royal Caribbean Group incluye Royal Beach Club Paradise Island en Las Bahamas (2025), el hotel más austral del mundo, The Cormorant at 55 South, en Chile (2026), Royal Beach Club Santorini (2026), Royal Beach Club Cozumel en México (2026), Perfect Day México (2027) y Royal Beach Club South Pacific en Lelepa (2028).

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es líder en la industria vacacional con una flota global de 68 barcos en sus cinco marcas, que viajan a los siete continentes. Con la misión de ofrecer las mejores vacaciones de forma responsable, Royal Caribbean Group atiende a millones de huéspedes cada año a través de su cartera de marcas líderes en su clase, como Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea; y una creciente oferta de experiencias vacacionales en tierra, como Perfect Day at CocoCay y Royal Beach Club Collection. La compañía también posee el 50% de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Con una rica trayectoria de innovación, Royal Caribbean Group ofrece continuamente nuevos y emocionantes productos y experiencias para sus huéspedes que contribuyen a definir el futuro de los viajes de placer. Más información en royalcaribbeangroup.com o rclinvestor.com.

