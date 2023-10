Último dia da FII7 em Riade vê debate detalhado sobre IA e trilhões em investimentos para meio ambiente desbloqueados antes da cúpula da COP 28

Cúpula especial de IA explorou como a tecnologia mudará as finanças, a indústria e a sociedade humana

Cúpula de carbono viu o Sul Global se unir para moldar estruturas do mercado de carbono e cultivar investimentos ambientais

Ferramenta ESG lançada para reduzir a lacuna de investimento ESG de $5 .4Tri nos mercados emergentes

RIADE, Arábia Saudita, 29 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- O último dia da FII7 destacou as novas fronteiras de investimento e tecnologia, com foco em espaço e aviação, biotecnologia, segurança cibernética, robótica, capital de risco, nações start-ups e muito mais.

Uma cúpula especial de IA foi realizada, apresentando uma discussão sobre regulamentações globais com o Dr. Eric Daimler, cofundador e CEO da Conexus, Michael Kratsios, diretor geral da Scale AI e S. Ex.a. Sebastian Kurz, ex-Chanceler Federal da República da Áustria.

Outros palestrantes incluíram John Curtius, fundador da Cedar Investment Management, Laurence Moroney, principal defensor de IA e Google e Rami Qasem, EVP e diretor comercial da Beyond Limits.

A cúpula de IA discutiu dados recentes da Goldman Sachs Economics que indicaram que, até 2025, o investimento global relacionado a IA poderia atingir US$200 bilhões, refletindo o potencial revolucionário da IA para impactar a produtividade e remodelar os processos de negócios à medida que entra em um uso econômico e social mais amplo.

Nicolas Carey, cofundador e Vice-presidente da Blockchain.com, disse: "A IA e o futuro dos serviços financeiros serão altamente correlacionados. Não é coincidência que tecnologias como blockchain e IA estejam surgindo simultaneamente, elas são altamente simbióticas, pois você precisa ter muita informática e muita habilidade e capacidade de entender o que esses dados estão revelando a você".

As discussões trataram como agências reguladoras globais, legisladores nacionais e organizações de desenvolvimento padrão estão começando a desenvolver estruturas para maximizar os benefícios da IA para a sociedade, ao mesmo tempo em que atenuam riscos conhecidos e desconhecidos.

Uma conferência especial sobre os Mercados de Carbono do Sul Global uniu as partes interessadas do Sul Global sob a bandeira da colaboração mútua para definir uma agenda coletiva e definir os resultados desejados antes da COP 28.

A conferência de nível executivo serviu como uma plataforma para o Sul Global se unir com o objetivo compartilhado de moldar as estruturas internas do mercado de carbono que se alinham com seus objetivos climáticos e apoiam a conservação da biodiversidade, tudo no contexto do avanço da justiça climática em escala global.

No último dia da FII7, o Instituto também revelou sua Ferramenta ESG Inclusiva e pontuação na principal conferência anual da FII para melhorar a qualidade dos dados sobre a ESG nos mercados emergentes e capacitar as empresas desses mercados a receber fluxos financeiros. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a ESG Book, líder global em dados e tecnologia de sustentabilidade.

A ferramenta de ESG inclusiva do FII Institute foi desenvolvida para capacitar as empresas nesses mercados a melhorar os esforços e resultados de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que ajuda os investidores a identificar líderes de desempenho atuais e futuros.

Com o total de anúncios feitos na FII7 atingindo $17,9 bilhões até o final do dia 3, a conferência contou com anúncios globalmente relevantes em vários setores. A Public Investment Fund anunciou sua parceria com a fabricante de pneus italiana Pirelli, comprometida em criar recursos de fabricação local por meio da construção de uma instalação de fabricação de pneus na Arábia Saudita. A ACWA Power assinou um acordo de financiamento para um projeto de energia eólica 240 MW no Azerbaijão com o European Bank for Reconstruction & Development e o Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional.

O FII Institute também adicionou dois novos investimentos a seu portfólio — atingindo um total de nove investimentos em startups internacionais alinhadas com seus objetivos ESG. O primeiro investimento, o Plant Squad, é líder no mercado Latinx de proteínas alternativas à base de plantas, oferecendo sabores autênticos e formulações mais saudáveis do que seus concorrentes. A Ultim, o segundo investimento, é uma inovadora global em células de combustível de hidrogênio.

Richard Attias, CEO da Future Investment Initiative Institute: "Nos últimos três dias tivemos líderes mundiais, titãs de finanças e especialistas em sua área que têm, não apenas discutido, mas identificado e concordado com ações radicais para melhorar o cenário de investimentos, impulsionar as economias, galvanizar o apoio e, em última análise, melhorar o mundo. Em breve, o FII passará do Oriente Médio para o Extremo Oriente com nosso FII PRIORITY Summit em Hong Kong,7 e8 de dezembro, e continuaremos nossa missão de transformar as vidas — e futuros — dos seres humanos em todo o mundo".

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e um objetivo: exercer impacto na humanidade. Globais e inclusivos, promovemos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real dentro de quatro áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

FONTE FII Institute

