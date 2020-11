Último día del Movimiento por la Justicia Social en la Salud Pública, la Quinta Cumbre Anual de California Alcohol Policy Alliance (CAPA)

Cuándo: Viernes, 20 de noviembre de 2020 9:30 a. m. (PT)

Dónde: Seminario web por Zoom. Se requiere inscripción previa: https://bit.ly/34YcwsF

Quién: DÍA 3 Política en justicia social bien fundamentada

Antonio Cortez Appling , The Long Beach Poetry Slam

Brian "SuperB" Oliva, ganador de varios campeonatos de poesía oral, formador en poesía oral

Kat Magill, dos veces finalista en el National Poetry Slam de HBO Def Jam Poet

Brenda Villanueva , copresidente de Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance (Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles, L.A.DAPA)

Gilbert Mora , MS, copresidente de California Alcohol Policy Alliance (CAPA)

Jorge Castillo , Alcohol Justice

Cassandra Meraz , Pueblo y Salud

, Pueblo y Salud Raúl Verdugo, Alcohol Justice

Verónica De Lara, MPA, copresidente de California Alcohol Policy Alliance (CAPA)

Mayra Jiménez, Alcohol Justice

Por qué: Quienes abogan por la salud y la seguridad públicas deben comprender y promover el rol de los artistas en el activismo. Es importante debatir en torno a iniciativas integrales de políticas en justicia social bien fundamentadas en el marco de los esfuerzos de nuestra alianza.

Mire: Video preliminar del Día 3 de #CAPASummit2020

Misión de CAPA: California Alcohol Policy Alliance (CAPA) se unirá a diversas organizaciones y comunidades de California para proteger la salud y la seguridad, y prevenir los daños relacionados con el consumo de alcohol a través de la acción en todo el estado.

Plataforma de CAPA: Asuntos fundamentales actuales que promueven medidas específicas de apoyo y cambio de políticas.

Aumentar el precio de las bebidas alcohólicas a través de tasas e impuestos, apoyando el concepto "Charge for Harm" ("Cargos por daños") según el cual la industria debe pagar por el tratamiento, la prevención y todos los demás costos al gobierno.

Limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas en todos los medios, especialmente en propiedades controladas por el gobierno y donde los niños o las poblaciones objetivo estén expuestos.

Lograr que el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California sea eficaz, eficiente, transparente y responsable de los asuntos de salud pública y seguridad de la comunidad, y que no facilite las ganancias de la industria y la expedición de licencias, mediante normas que reduzcan la densidad de expendios de bebidas alcohólicas y aumenten los fondos para el control, la regulación y el cumplimiento de las normas sobre el alcohol.

Eliminar líneas de productos (como combinados de refresco y alcohol o licores de malta) orientados a los menores de edad y a poblaciones vulnerables u objetivo.

Reducir el nivel permitido de alcohol en la sangre para los conductores, tal como propone la campaña "Point .05 Saves Lives" ("El Punto .05 Salva Vidas ")

Mejorar el etiquetado y la publicidad exterior de todas las bebidas alcohólicas para asegurar lo siguiente: a) que no se haga publicidad dirigida a los jóvenes; b) que no haya declaraciones relacionadas con la salud sin un fundamento legítimo; c) que se exhiba el contenido de alcohol por volumen y porcentaje y d) que se exhiban los daños.

Organizaciones miembros de CAPA: Alcohol Justice, Alcohol-Narcotics Education Foundation de California, ADAPP, Inc., ADAPT San Ramon Valley, Bay Area Community Resources, Behavioral Health Services, Inc., CA Council on Alcohol Problems, CASA for Safe & Healthy Neighborhoods, Center for Human Development, Center for Open Recovery, DogPAC de San Francisco, Dolores Huerta Foundation, Eden Youth & Family Center, Institute for Public Strategies, FASD Network de California del Sur, FreeMUNI – SF, Friday Night Live Partnership, Koreatown Youth & Community Center, Laytonville Healthy Start, L.A. County Friday Night Live, L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance (L.A.DAPA), L.A. County Office of Education, Lutheran Office of Public Policy – CA, MFI Recovery Center, Mountain Communities Family Resource Center, National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse, National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Orange County, Partnership for a Positive Pomona, Paso por Paso, Inc., Project SAFER, Pueblo y Salud, Reach Out, San Marcos Prevention Coalition, San Rafael Alcohol & Drug Coalition, SAY San Diego, Saving Lives Drug & Alcohol Coalition. South Orange County Coalition, Tarzana Treatment Centers, Inc., The Wall Las Memorias Project, UCEPP Social Model Recovery Systems, Women Against Gun Violence, Youth For Justice

Para obtener más información, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/

California Alcohol Policy Alliance es un proyecto de Alcohol Justice

CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492

Jorge Castillo 213 840-3336

Mayra Jiménez 323 683-4687

