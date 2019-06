Último relatório comparativo de mercado da CleverTap mostra que 86% dos usuários param de usar aplicativos de entrega de alimentos nas duas primeiras semanas

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, a plataforma de ciclo de vida completo do cliente e marketing, divulgou hoje seu relatório Benchmarks for Food Delivery Apps, revelando tendências, desafios e práticas recomendadas para publicitários e editores de aplicativos neste mercado altamente competitivo.

Com base na análise de mais de três bilhões de mensagens entregues para aplicativos de pedidos de entrega de alimentos no mundo todo, a mais recente série de benchmarks da CleverTap fornece visões sobre como os profissionais de marketing podem otimizar o desempenho de seus aplicativos.

Embora os aplicativos para dispositivos móveis respondam atualmente por 6 de cada 10 pedidos digitais a restaurantes, os aplicativos de entrega de alimentos individuais enfrentam desafios significativos quando se trata de envolver e reter novos usuários:

Cadastro: Apenas 25% dos usuários concluem o processo de inscrição após usar o aplicativo pela primeira vez

Retenção: Apenas 22% dos novos usuários permanecem ativos após a primeira semana

Cancelamento: Surpreendentes 86% dos novos usuários deixarão de usar um aplicativo duas semanas após usá-lo pela primeira vez

Desinstalações: 54% dos novos usuários desinstalarão completamente o aplicativo no primeiro mês

"O mercado de entrega de comida está crescendo graças à conveniência que oferece no estilo de vida agitado de hoje. Ao mesmo tempo, no entanto, a competição está ficando mais acirrada. O espaço de aplicativos de entrega de alimentos tem barreiras de entrada e saída muito baixas e, portanto, a rotatividade e a retenção são desafios constantes. A chave para melhorar ambos é proporcionar uma experiência diferenciada em todos os estágios do ciclo de vida do usuário", disse Almitra Karnik, diretor global de marketing da CleverTap. "Mostrar suficiente valor para que um usuário se registre é apenas o primeiro desafio. Você também precisa incentivar os usuários a que usem o aplicativo e realizem várias transações 'no momento'. Com esse relatório, os profissionais de marketing saberão mais sobre como seus aplicativos estão medindo em relação à concorrência e entenderão como podem superá-la".

O relatório fornece recomendações acionáveis apoiadas por dados para enfrentar esses desafios. Além das práticas recomendadas para impulsionar o relacionamento e conquistar a lealdade do cliente, oferece dicas sobre como melhorar as taxas de cliques (CTRs) usando emojis específicos.

O relatório pode ser baixado aqui: Food Tech Industry Report

Sobre a CleverTap

CleverTap é uma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do cliente que ajuda as marcas a oferecer experiências prazerosas em grande escala. Mais de 8.000 empresas no mundo todo, incluindo Vodafone, Star, Sony, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow confiam na CleverTap para oferecer experiências personalizadas e melhorar o impacto do marketing omnichannel em todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap é respaldada pelas principais empresas de capital de risco, incluindo Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera em San Francisco, Londres, Cingapura, Mumbai e Bengaluru. Para mais informações, visite clevertap.com ou siga no LinkedIn e no Twitter.

