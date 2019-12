Um centro de inovação global: QNB Group estabelece o QNBeyond para apoiar startups e empreendedores

DOHA, Qatar, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O QNB Group, a maior instituição financeira do Oriente Médio e da África, anunciou o lançamento do QNBeyond, seu centro de inovação global sediado em Istanbul, na Turquia.

O objetivo do QNBeyond é promover a alavancagem e aprimorar as capabilidades de inovação do Grupo centradas no futuro, autenticando as empresas de atividades bancárias com foco na digitalização e na automação.