Um clássico atualizado: ALL NEW GS4 é lançado no Chile

Espera-se que o crossover SUV elegante e confortável se torne uma opção para famílias de classe média. Desde seu lançamento em 2015, o GS4 já vendeu mais de um milhão de unidades em todo o mundo. As expectativas para que este robusto desempenho se repita são altas para o ALL NEW GS4.

Um visual renovado e fascinante para o ALL NEW GS4

O lançamento do ALL NEW GS4 foi realizado no Centro de Eventos de Entremuros, um projeto de restauração histórica localizado no setor norte de Santiago. Mais de cem convidados se reuniram em um cenário deslumbrante em que "a história encontra a modernidade" para ver de perto o perfil dinâmico e a qualidade artística do ALL NEW GS4.

Rutamotor, um dos muitos influenciadores de automóveis presentes, expressou grande expectativa de sua parte como de seus seguidores para o ALL NEW GS4.

"Desenvolvemos nossos produtos com o objetivo de oferecer qualidade e proporcionar prazer a nossos clientes", disse Ka Dan, diretor da divisão de design externo do centro de P&D da GAC. "Após a modernização de todo o processo de fabricação, desde o design externo até os equipamentos internos, o ALL NEW GS4 demonstra um elevado grau de sofisticação", explicou Ka em uma entrevista conduzida por Rutamotor.

Em relação ao design dianteiro, o ALL NEW GS4 oferece um impacto visual mais intenso do que seu antecessor. A carroçaria apresenta curvas mais acentuadas, resultado de uma técnica de estamparia mais precisa. "É um reflexo do aprimoramento de nosso processo de fabricação", disse Ka.

Os passageiros também terão um espaço generoso para as pernas e maior volume de armazenamento no ALL NEW GS4. Em especial, o banco traseiro do carro pode ser totalmente rebatido, proporcionando um volume de porta-malas de até 1.560 litros.

Trazer a maestria chinesa para o cenário global

A GAC MOTOR tem oferecido consistentemente produtos confiáveis aos mercados estrangeiros com uma firme dedicação à habilidade técnica e qualidade. Já estão em andamento os preparativos para o lançamento do ALL NEW GS4 na África e na Ásia. Com um esforço intensificado para expandir sua presença global, a GAC MOTOR está avançando a todo vapor, mas sempre em busca de uma vida de mobilidade satisfatória para o cliente.

